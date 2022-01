POZOR NA NEBEZPEČNÉ VÝROBKY: Nemáte ich doma aj vy?

Bratislava 10. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred viacerými nebezpečnými farbami na tetovanie a jednými detskými vlhčenými utierkami. Je možné, že výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Upozornil na to Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.



Nebezpečná môže byť farba na tetovanie s názvom Viking ink Dark Shadow a značkou Viking. Ide o výrobnú dávku L-118, ktorá má exspirovať v novembri 2023. Výrobok pochádza z USA a výrobcom je Viking Ink. Tovar je ponúkaný cez internet. Je to 120-mililitrová čierna plastová fľaška so žlto-bielou etiketou. "Výrobok obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu," vysvetlil Eliáš.



ÚVZ tiež varuje pred farbou na tetovanie s názvom Perma Blend Blackish Brown a značkou Perma Blend. Ide o typ výrobku Blackish Brown s výrobnou značkou B40401/PBBLB200406. Krajinou pôvodu je USA a výrobcom INK Cosmetics Inc. Tovar sa predáva v čiernej plastovej fľaške. "Výrobok obsahuje aromatický amín," spresnil Eliáš.



Tretím nebezpečným výrobkom môže byť farba na tetovanie s názvom Eternal Ink True Blue a značkou Eternal Ink. Ide o typ výrobku True Blue a výrobnú dávku BATCH IE 013182. Tovar pochádza z USA a výrobcom je Eternal Inks. Je to modrá tetovacia farba v plastovej fľaške. "Výrobok obsahuje nadmerné množstvo medi," uviedol Eliáš.



Varovanie platí aj pre detské vlhčené utierky s názvom Becutan Baby Wipes With Chamomile značky Becutan. Nebezpečná môže byť výrobná dávka 130720212/098 s čiarovým kódom 5310001234775. Krajinou pôvodu je Severné Macedónsko a výrobcom je Alkaloid AD. Výrobok sa ponúka cez internet. Detské vlhčené utierky sú balené 2 x 64 kusov. "Vo výrobku bol zistený vyšší počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov, aeróbnych mezofilných baktérií, kvasiniek a plesní. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko," dodal Eliáš.



Nebezpečné výrobky nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku a v Chorvátsku.