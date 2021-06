V čakárni na očkovanie je 8525 detí vo veku od 12 do 16 rokov

Bratislava 24. jún (TASR) - Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v čakárni aktuálne 8525. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Deti od 12 rokov sa na očkovanie proti novému koronavírusu môžu prihlásiť od 7. júna. Určená je pre ne vakcína od Pfizer/BioNTech. Prihlasovať ich možno cez prihlasovací formulár na www.korona.gov.sk.



Osoby mladšie ako 18 rokov musia priniesť na očkovanie informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom. Dospelí Slováci aj mladí vo veku od 12 do 15 rokov sa od júla budú tiež môcť dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj u svojho ambulantného lekára.