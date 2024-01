V mrazoch je lepšie nosiť palčiaky a vyhýbať sa alkoholu i fajčeniu

Bratislava 8. januára (TASR) - V mrazoch je lepšie nosiť palčiaky namiesto klasických rukavíc. Neodporúča sa piť alkohol ani fajčiť, pretože pri oboch sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku omrzlín. V súvislosti s počasím v najbližších dňoch to pripomenul Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti.



"Na omrzliny sú náchylné najmä prsty rúk, nôh a tiež oblasť tváre. Omrznutá časť tela stráca citlivosť, je bledá až namodralá a môže mať voskový vzhľad," ozrejmil s tým, že pri omrzlinách je lepšie vždy vyhľadať lekársku pomoc. "Niektoré zmeny v tkanivách sa môžu spustiť až po ohriatí a zhoršujú sa opätovným vystavením chladu," dodal SČK.



V prípade rizika opätovného premrznutia je podľa neho dobré omrzlinu prehrievať až po presune do teplého prostredia. "Prehrievať treba postupne a do hĺbky - niekedy to môže trvať hodinu i viac. Prekryte ju sterilným obväzom a sterilnú gázu vložte aj medzi omrznuté prsty," radí. Omrzlinu neodporúča zohrievať priamym kontaktom so suchým teplom.



Pri pomoci osobe s omrzlinou je dôležité presúvať ju do tepla opatrne, pretože omrznuté končatiny sú náchylnejšie na zlomeniny. "Postihnutému ponúknite teplý nápoj, no bez obsahu alkoholu a kofeínu," zdôraznil SČK.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal predbežne do stredy (10. 1.) viaceré prvostupňové aj druhostupňové výstrahy pred nízkymi teplotami. Miestami môže teplota klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia.