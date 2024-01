Zvýšte opatrnosť: V mrazoch si treba dávať pozor na úrazy

Bratislava 11. januára (TASR) - V mrazoch si treba dávať pozor na nehody a úrazy. Ľudia by mali zvýšiť opatrnosť svojho pohybu. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) s tým, že nebezpečenstvo pádu je pre pokrytie ulíc snehom a ľadom vyššie.



"Zvýšte opatrnosť, kráčajte obozretne a noste zimnú obuv s protišmykovou podrážkou," odporučil. Opatrní treba byť podľa neho aj na horách. "Nepodceňujte nebezpečenstvá hroziace v zimnom období," doplnil.



Úrad apeluje aj na ohľaduplnosť za volantom či na bicykli. "Pamätajte vždy na nebezpečenstvá, ktoré môžu v zime ohroziť vás i ostatných účastníkov cestnej premávky a prispôsobte tomu rýchlosť svojej jazdy," povedal.



V zimnom období netreba zabúdať ani na zníženú viditeľnosť a dlhšiu tmu. Ľudia by podľa ÚVZ mali nosiť reflexné prvky, keď sa pohybujú po ulici. "Skutočnosť, že vidíte prichádzajúce vozidlá, neznamená, že rovnako dobre ich vodiči vidia vás, najmä v noci, počas hustého sneženia a na slabo osvetlených uliciach," uzavrel.