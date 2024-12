V Nemocnici sv. Michala majú centrum excelentnosti v neuromoduláciách

Bratislava 16. decembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala (UN-NsM) otvorili nové centrum excelentnosti v neuromoduláciách nervového systému. Určené je pre pacientov s epilepsiou, Parkinsonovou chorobou či chronickými bolesťami. Informovali o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela a lekári na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Budeme vedieť pomáhať pacientom s rôznym typom ochorení. Do budúcna máme naplánovanú spoluprácu aj v rámci Národného ústavu detských chorôb, čiže nebudeme sa viazať len na dospelých, ale aj na detských pacientov. Netýka sa to len rezortných pacientov, sme otvorení pre celé Slovensko," avizoval Kužela.



Centrá excelentnosti sú unikátnymi pracoviskami založenými na multidisciplinárnej spolupráci. Tá spája klinické služby, medicínsky výskum a profesionálny tréning. Sú vybavené najmodernejšími technológiami. V centre budú pôsobiť neurochirurgovia, neurológovia, algeziológovia a odborníci v rehabilitácii. "My otvárame centrum excelentnosti pre všetkých pacientov SR tak, aby mali možnosť prísť a bola im poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť pod jednou strechou," poznamenal prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a UN-NsM Róbert Illéš.



V centre podľa slov Illéša a Kuželu už zrealizovali unikátny zákrok. Novou metódou operovali pacienta s ťažko poškodenou miechou. "Je to v podstate cesta do budúcnosti, keď pri úrazoch, kde už šanca na zlepšenie nebola, my tú šancu tým ľuďom dávame. Technický pokrok a naše skúsenosti umožnili pacientovi sa vrátiť do života, ktorý je plnohodnotný a dokáže mu zabezpečiť komfortný život," dodal prednosta.



Otvorenie centra ocenil aj šéf rezortu vnútra. "Podarilo sa nám dnes urobiť dôležitý krok aj v rámci naplnenia programového vyhlásenia vlády za oblasť ministerstva vnútra, keď sme si povedali, že chceme budovať z UN-NsM nemocnicu po vzore vojenskej nemocnice v Prahe, že chceme tvoriť centrá excelentnosti a dnes sme na začiatku toho jedného," vyzdvihol.