V sieti nemocníc Svet zdravia zastavili plánované operácie

Bratislava 13. marca (TASR) - Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare sa pripravuje na masívnejší nárast pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 a od piatka zastavuje plánované operácie. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková.



V nezmenenom režime sa realizujú pôrody, avšak na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR Jána Mikasa je pri pôrode zakázaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Polikliniky od piatka obmedzujú výkon preventívnych prehliadok.



"Všetky nemocnice siete momentálne zriaďujú samostatné priestory s cieľom oddeliť pacientov s podozrením na nový koronavírus od ostatných pacientov a personálu. Tieto vyhradené priestory by mali mať samostatnú prístupovú cestu a nebudú súčasťou urgentných príjmov alebo ambulancií pohotovostnej služby," uviedla Fedáková.



Tieto pracoviská budú podľa nej výrazne vizuálne odlíšené a pacientov na ich umiestnenie upozornia už pri hlavnom vchode každej nemocnice a polikliniky. Pacienti so symptómami ochorenia COVID-19 by sa mali pohybovať výlučne v týchto priestoroch.



V rámci siete nemocníc Svet zdravia vytvorili krízový štáb, ktorý situáciu monitoruje a prijíma nevyhnutné opatrenia na centrálnej úrovni. Aktuálnu situáciu vyhodnocuje v dvoch skupinách, a to pre východné a západné Slovensko.



"Naďalej platí, že na všetkých pracoviskách sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim a zdravotníci sú v zmysle nariadení hlavného hygienika SR opakovane preškoľovaní v pravidlách pri kontakte s pacientmi s respiračnými ochoreniami. Až do odvolania tiež platí prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach," hovorí Fedáková. Pracoviská priebežne zásobujú ochrannými pracovnými prostriedkami.



Od 6. marca ProCare a Svet zdravia zriadili pre verejnosť nonstop infolinku ku koronavírusu na telefónnom čísle 02/32323838. Podľa Fedákovej pracovníci na linke za týždeň fungovania prijali viac ako 1000 hovorov.



Ochorenie sa zatiaľ nevyskytlo v žiadnej nemocnici siete Svet zdravia. Na infektologickom pracovisku v Michalovciach doteraz hospitalizovali 20 pacientov s podozrením na nový koronavírus, avšak u žiadneho z nich sa doposiaľ ochorenie nepotvrdilo.



Situácia si podľa predstaviteľov ProCare a siete Svet zdravia vyžaduje maximálne úsilie a nasadenie zdravotníkov, preto prosia pacientov, aby sa správali zodpovedne a empaticky.