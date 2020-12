V UNB zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 počas prvého dňa 110 ľudí

Bratislava 27. decembra (TASR) – Počas prvého dňa očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) dostalo vakcínu 110 osôb, 90 z nich boli zdravotníci. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) uviedol, že prioritne sa očkujú lekári, sestričky a ďalší zdravotnícky personál, ktorý pracuje v tzv. covidových zónach.



„Štyri nemocnice v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre, ktoré disponujú zásobami z prvej dodávky necelých 10 000 kusov vakcín, budú tiež zabezpečovať distribúciu do ďalších nemocníc. Očkovať sa bude podľa harmonogramu a zoznamu, ktorý zostavujú jednotliví riaditelia nemocníc," dodal Krajčí.



Okrem zdravotníkov sa v bratislavskej UNB nechali zaočkovať aj predstavitelia štátu, ako prvá dostala vakcínu prezidentka SR Zuzana Čaputová, očkovanie majú za sebou tiež podpredsedovia parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) a Gábor Grendel (OĽANO) i viacerí členovia vlády. Zaočkovať sa dal i podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.



V nedeľu sa na Slovensku oficiálne začalo s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, podobne ako v iných krajinách EÚ. Slovensko má nakontrahovaných 18 miliónov kusov vakcín, národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 ráta s vakcináciou 3,3 milióna obyvateľov SR, postupne v štyroch fázach. V tej prvej budú očkovaní zdravotníci a pracovníci, ktorých výkon práce súvisí s poskytovaním zdravotnej či sociálnej starostlivosti, rovnako by mali byť medzi prvými zaočkovanými aj zamestnanci kritickej infraštruktúry a silových zložiek.



Termíny jednotlivých fáz sa podľa ministra Krajčího odvíjajú od dostupnosti vakcín. „Predpokladám, že v januári by sme mohli mať k dispozícii aspoň 150 000 vakcín, možno aj viac, ale situácia sa mení, nechcem predbiehať," uviedol v nedeľu na tlačovej konferencii.