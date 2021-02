Vláda odporúča ľuďom nosiť respirátory v obchodoch i MHD

Bratislava 3. februára (TASR) - Vláda SR odporúča ľuďom nosiť respirátory vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave či v obchodoch. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že toto odporučenie je aj v COVID automate.



"Pokiaľ sa respirátor nosí správne a dobre prilieha na tvár, je účinný na 98 percent. Pokiaľ niekto ide do priestoru, kde je predpoklad, že sa môže stretnúť s infikovaným, respirátor ho môže kvalitne ochrániť," povedal minister. Upozornil, že rúško už nemusí byť dostatočnou ochranou pred britskou mutáciou nového koronavírusu.



Krajčí zároveň pripomenul, že vláda navrhla do konca apríla zaviesť nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory FFP2 a FFP3. Vládny kabinet tento návrh poslal na prerokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Krajčí vysvetlil, že sa inšpirovali okolitými krajinami a chcú, aby si ľudia mohli respirátory kúpiť za čo najvýhodnejšiu cenu.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) deklaruje, že na trhu i v Správe štátnych hmotných rezerv je momentálne dostatočný počet respirátorov.