Chráňte sa pred horúčavou: Záchranári pre kolapsy zasahovali 653-krát

Bratislava 24. júla (TASR) - Zdravotnícki záchranári museli od minulého pondelka (13. 7.) do štvrtka (23. 7.) v prípade kolapsov z tepla zasahovať už 653-krát. Údaje TASR poskytol Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.



Zo štatistiky vyplýva, že záchranári počas tohto obdobia najviac zasahovali v Prešovskom kraji, a to v 105 prípadoch. Iba o jeden prípad menej zaznamenali v Košickom kraji. V Žilinskom kraji poskytli pomoc v 90 prípadoch, v Trenčianskom kraji v 83 prípadoch. Iba o jeden prípad menej registrovali v Banskobystrickom kraji. V Bratislavskom kraji zasahovali v 70 prípadoch. Pomoc pre kolapsy z tepla poskytli v Nitrianskom kraji 68-krát. Najmenej prípadov zaznamenali v Trnavskom kraji, kde pre rovnakú príčinu poskytli pomoc 51-krát.



Počas vysokých teplôt netreba zabúdať na pitný režim. Pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. Vysoké teploty podľa záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti.



Vhodné nápoje sú napríklad minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Obsahovať by mali čo najmenej cukru (do šiestich percent), ten totiž zvyšuje pocit smädu.



Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Pri pobyte na slnku treba myslieť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.