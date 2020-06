Zdravotné poisťovne pripravujú ročné zúčtovanie poistného

Bratislava 16. júna (TASR) – Počas najbližších dní sa dozvedia prví poistenci a platitelia poistného výsledok ročného zúčtovania. Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.



Zdravotné poisťovne vysvetlili, že platiteľ poistného môže podať námietky proti výkazu nedoplatkov či nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania do 15 dní odo dňa doručenia jeho doručenia. Platiteľ poistného je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vráti preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.



Ako prvým zasiela VšZP výsledky ročného zúčtovania fyzickým osobám. Sú medzi nimi zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), samoplatitelia i poistenci štátu. VšZP odhaduje, že prvé výsledky ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného zašle koncom júna. Ročné zúčtovanie pošle dokopy vyše 600.000 poistencom.



Na vykonanie ročných zúčtovaní sú pripravení aj v najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni. "Momentálne finišujeme s overovaním údajov u našich poistencov," uviedol pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.



Poistenci však podľa jeho slov musia počítať s tým, že ročné zúčtovania budú vykonané neskôr ako po minulé roky, dôvodom je nový koronavírus. Ročné zúčtovania vykoná Dôvera zdravotná poisťovňa približne 342.000 poistencom.



Hovorkyňa súkromnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že poisťovňa spracováva približne 130.000 ročných zúčtovaní. "Najskôr dostanú ročné zúčtovania SZČO. Ak však poistenci a platitelia majú konto v online pobočke, výsledok ročného zúčtovania si majú možnosť pozrieť aj v elektronickej podobe," povedala.



Dodala, že z dôvodu pandémie nového koronavírusu bol pre daňové subjekty posunutý termín na podanie daňového priznania, z ktorého zdravotné poisťovne vychádzajú pri výpočte ročného zúčtovania poistného. To posunulo aj termín, dokedy majú zdravotné poisťovne vykonať ročné zúčtovanie, z 30. septembra na 31. októbra.



Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej päť eur, povinnosť odviesť nedoplatok ani vrátiť preplatok nevzniká. SZČO si vo výsledku ročného zúčtovania nájdu aj dôležitú informáciu - o výške preddavku na nasledujúce obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.