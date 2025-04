Zubné benefity od ich opätovného zavedenia využili zatiaľ viac dospelí

Bratislava 22. apríla (TASR) - Zubné benefity od ich opätovného zavedenia zatiaľ využili viac dospelí. Pre TASR to potvrdili súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). VšZP zároveň uviedla, že počet žiadostí sa v tomto období v porovnaní s minulým rokom zvýšil.



„Na benefit na zuby si podalo žiadosť za obdobie od 1. do 9. apríla o 119 percent poistencov viac ako v rovnakom období v roku 2024. Dentálnu hygienu využilo o 114 percent viac poistencov a strojček na zuby pre deti o 155 percent viac poistencov,“ spresnila Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP.



Dôvera špecifikovala, že v aktuálnom období využilo zubný benefit celkovo 42.000 poistencov, pričom najčastejšie preplácaným úkonom bola dentálna hygiena. PR špecialista Dôvery Matej Štepianský priblížil, že deti si podali 16.900 žiadostí a dospelí 25.900.



Štepianský ozrejmil, že pacienti, ktorí využívali benefit v roku 2019 primárne na dentálnu hygienu, mali v rokoch 2021 až 2024 o 22 až 25 percent nižšiu šancu, že im bude treba vytrhnúť zub. Rovnako mali podľa jeho slov nižšiu šancu, že budú potrebovať ošetrenie na stomatologickej pohotovosti. „Sami sme zmenili účel poskytovania benefitu tak, aby slúžil v prvom rade ako podpora prevencie,“ podotkol.



VšZP upozornila, že splnenie podmienok žiadostí o úhradu finančného príspevku podaných do 30. júna vyhodnocuje poisťovňa najneskôr do konca septembra, preto bude presné čerpanie zrejmé až vtedy. Hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová objasnila, že poisťovňa dátami zatiaľ nedisponuje, keďže obnovuje zubný benefit až k 1. januáru 2026.



ZP Dôvera začiatkom marca opäť spustila zubné benefity pre svojich poistencov. Od 1. apríla ich pre svojich poistencov opätovne spustila aj VšZP. V poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024.