Zverejnili postup, ako využiť aplikáciu na domácu karanténu

Bratislava 22. mája (TASR) – Absolvovať povinnú karanténu po príchode zo zahraničia v domácej izolácii umožní aplikácia eKaranténa. Postup, ako aplikáciu využiť, zverejnili na stránke korona.gov.sk.



Základnými podmienkami na absolvovanie karantény v domácej izolácii je smartfón s kamerou a určovaním polohy, nonstop wifi pripojenie alebo dostatok mobilných dát a dostatočný mobilný signál na mieste izolácie. Osoba, ktorá bude príchodzieho prevážať, sa musí chrániť bezventilovým respirátorom FFP2.



Občan musí v domácej izolácii absolvovať test na COVID-19. "Pre testovanie na COVID-19 vás bude v priebehu niekoľkých dní po nastúpení do domácej izolácie kontaktovať pracovník regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo vás aplikácia eKaranténa vyzve, aby ste sa objednali na test sami na stránke korona.gov.sk," vysvetlili na stránke. Zvyčajne sa testuje piaty deň, no objednať sa dá už tretí deň.



"Počas domácej izolácie nemôžete opustiť svoju domácnosť," pripomína web. V karanténe musia zostať aj ostatní členovia domácnosti. Na obdobie izolácie si preto treba zabezpečiť potravinové zásoby a iné nevyhnutné potreby, napríklad lieky. Využiť možno donáškové služby, pomoc susedov, priateľov či dobrovoľníkov. Domáca izolácia sa neodporúča v prípade, že v domácnosti žije človek starší ako 65 rokov.



Ak sa osoba prichádzajúca zo zahraničia rozhodne pre domácu izoláciu, musí si stiahnuť v dostatočnom predstihu pred príchodom na štátne hranice aplikáciu eKaranténa. Ďalej treba vyplniť formulár na stránke korona.gov.sk. Okrem osobných údajov sa na mape určuje aj miesto izolácie či osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sa nemusia registrovať zvlášť. Deti do 16 rokov zaregistruje ich zákonný zástupca.



"Pre zabezpečenie domácej izolácie budete náhodne vyzývaní na rozpoznanie prostredníctvom biometrie tváre. Rozpoznanie pomocou biometrie tváre bude technologicky zabezpečené priamo pomocou aplikácie eKaranténa," približuje stránka.



Po schválení potrebných povolení v aplikácii a zadaní telefónneho čísla príde aktivačná SMS. V nej bude uvedený kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie eKaranténa. Následne sa aplikácia spáruje s údajmi z formulára.



Pri prechode štátnou hranicou treba mať okrem aplikácie aj vyplnené dva dokumenty - čestné vyhlásenie a súhlas s podrobením sa nariadenej izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. Príchod na štátnu hranicu si treba naplánovať v čase medzi 8:00 a 18:00. Mimo tohto času nebude zabezpečená technická podpora.



Po hraničnej kontrole je potrebné bezodkladne sa presunúť na zvolené miesto domácej izolácie. Každý si dopravu zabezpečuje individuálne. Hranicu možno prekročiť v aute a pokračovať ním rovno na miesto izolácie.



Ďalšou možnosťou je prísť na hranicu inak a následne sa nechať odviezť na miesto karantény členom domácnosti, ktorý absolvuje karanténu spolu s prichádzajúcim. Vyzdvihnúť príchodzieho môže napríklad aj taxi, vodič však musí mať počas celého presunu respirátor FFP2. Zakázaný je presun verejnou dopravou.



Aplikácia eKaranténa vyhodnocuje správanie a pokiaľ zaznamená podozrenie z porušovania, automaticky o tom upovedomí pracovníkov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



Ak nie je izolovaný občan pozitívne testovaný, po 14 dňoch sa karanténa končí a aplikácia sa automaticky vypne.