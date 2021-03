Hodiny pre seniorov možu využiť aj ťažko zdravotne postihnutí ľudia

Bratislava 8. marca (TASR) - Vyhradený čas pre seniorov na nákup potravín alebo drogérie je od pondelka určený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a ich sprievodcov. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a služieb a organizáciu hromadných podujatí.



Čas od 9.00 do 11.00 h, ktorý je v potravinách a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.



Vyhláška tiež spresňuje podmienky, za ktorých môžu liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Po novom môže ísť iba o liečbu, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.