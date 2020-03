Na Slovensku prijímajú opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Bratislava 6. marca (TASR) – Mesto Prešov prijalo v súvislosti so šírením nového koronavírusu opatrenia, vrátane informovania verejnosti o potrebe zvýšenej hygieny a postupe pri výskyte príznakov ochorenia. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, urobili tak bez toho, aby bolo ochorenie na Slovensku potvrdené.



"V súvislosti so šírením nového koronavírusu je mesto Prešov neustále v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom (RÚVZ) v Prešove. Výskyt ochorenia však nebol k dnešnému dňu na Slovensku potvrdený, preto je dôležité, aby sa všetci občania správali adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehali predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií," povedala Šitárová.



Ako ďalej uviedla, Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pravidelne udržiava čistotu v celom svojom vozovom parku. "Počas najbližších dní však bude preventívne prebiehať aj dodatočná dezinfekcia interiéru autobusov a trolejbusov nad rámec požadovaných opatrení z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), a to pomocou tlakových parných čističov a dezinfekčných postrekov. DPMP zároveň informuje cestujúcich o preventívnych opatreniach a odporúčaniach na zníženie rizika infekcie," povedala Šitárová.



Mesto informovalo verejnosť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov o potrebe zvýšenej hygieny a ostražitosti v rámci výskytu príznakov ochorenia, napríklad po príchode zo zahraničia.



"Informovaní sú aj všetci zamestnanci mestského úradu. Školy a školské zariadenia, denné centrá, denné stacionáre a zariadenia pre seniorov sú tiež pravidelne informované o aktuálnej situácii a robia osvetu o preventívnych opatreniach a zvýšenej hygiene medzi žiakmi i seniormi," vysvetlila Šitárová. Dodala, že v prípade potreby budú postupovať podľa nariadení RÚVZ v Prešove a pokynov hlavného hygienika Slovenskej republiky.



SAV odporúča zamestnancom pracovať po návrate zo zahraničia z domu



Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied odporúča zamestnancom a doktorandom, aby po návrate na Slovensko z rizikových oblastí v zahraničí, kde sa nachádza koronavírus, ostali preventívne pracovať doma počas 14 dní s pravidelným monitorovaním telesnej teploty a iných príznakov. Vyplýva to z odporúčaní pre zamestnancov SAV k aktuálnej situácii v šírení koronavírusu. Informuje o tom akadémia na svojej internetovej stránke.



V prípade, že zamestnanci zostanú doma, je potrebné dohodnúť si náplň práce s priamym nadriadeným a upovedomiť zodpovedných zamestnancov organizácie. Okrem toho predsedníctvo SAV odporúča zamestnancom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia a účasť na medzinárodných podujatiach v zahraničí aj na Slovensku. "Rovnako je dôležité zvážiť vstup na pracovisko aj v prípade podozrenia, že rodinný príslušník alebo iná blízka osoba sa ocitli v situácii potenciálneho kontaktu s infekciou," uvádza sa na webe SAV.



Už 306 vzoriek, ktoré na Slovensku testovali na ochorenie COVID-19, je negatívnych. Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený, vo štvrtok to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako sú kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.



Dúbravka v súvislosti s koronavírusom preventívne ruší podujatia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ruší plánované marcové kultúrno-spoločenské podujatia. "Dôvodom je zdravotné riziko súvisiace s koronavírusom," informuje na svojom webe samospráva, ktorá vypočula odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.



"Marcové kolektívne podujatia zorganizujeme neskôr, v náhradných termínoch," dodáva miestny úrad. Zároveň zdôrazňuje, že ide len o preventívne opatrenia znižujúce riziko.



Zrušenie marcových termínov sa týka napríklad detského karnevalu, podujatia k Medzinárodnému dňu žien či Dňu učiteľov, turnaja v stolnom tenise, ale aj vítania detí - nových občanov a bowlingovej ligy seniorov.