ZP Union: Rok 2019 bol rokom premárnených príležitostí

Bratislava 6. januára (TASR) - Uplynulý rok 2019 možno pokladať aj za ďalší rok premárnených príležitostí v slovenskom zdravotníctve. Zároveň však bol opäť mimoriadne bohatý na rôzne udalosti. V bilancii slovenského zdravotníctva to pre TASR uviedla súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Union.



"Stratifikáciu nemocníc ako kľúčový projekt pre zlepšenie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nepodarilo presadiť, a to aj napriek tomu, že bol vysoko odborne pripravený. Intenzívne sa na ňom podieľali aj všetky zdravotné poisťovne, a to nielen odborne, ale aj finančne prostredníctvom Asociácie zdravotných poisťovní SR," priblížil hovorca ZP Union Matej Neumann s dôvetkom, že aj tento projekt sa stal predmetom politikárčenia a naháňania predvolebných preferencií.



Stopnutím stratifikácie utrpí podľa ZP najmä pacient. Zdôvodňuje to tým, že prišiel o možnosť dostať sa k dostupnejšej, bezpečnejšej a hlavne kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Poukázala tiež na to, že "životne dôležité reformy" sa opäť odkladajú na neurčito.



Pozitívne hodnotí ZP Union napredovanie v DRG systéme. "Potvrdilo sa nám, že sledovanie výkonnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach je teraz oveľa adresnejšie a odráža námahu, ktorú nemocnica vynaložila na ošetrenie pacienta," komentoval Neumann. DRG považuje za jeden z "liekov" slovenského zdravotníctva.



"Rovnako je jedným z mála pozitív aj fungovanie, pokračovanie, rozvoj a využívanie e-receptu. I keď na škodu veci je, že v tomto roku nebol zrealizovaný ďalší avizovaný modul eZdravia, takzvaný eLab," tvrdí Neumann, pričom doplnil, že práve ten mohol prispieť k ďalšiemu zefektívneniu a skvalitneniu zdravotnej starostlivosti.



Práve eLab mohol podľa zdravotnej poisťovne pacienta odbremeniť od zbytočných opakovaných odberov na laboratórne vyšetrenia, šetriť mu čas, zdravotnému systému zdroje a laboratóriám kapacity, ktoré mohli byť využité na inú a skoršiu liečbu a diagnostiku. Pozitívom bolo podľa Neumanna aj to, že v roku 2019 štát spustil riadený skríning.



Súkromná ZP poukázala tiež na to, že zdravotníctvo je dlhodobo finančne poddimenzované a nestabilné. "Už na začiatku roku 2019 zdravotníctvo malo príznaky akútnej potreby saturácie ďalšími zdrojmi," mieni ZP Union. Tvrdí, že negatívny vplyv mali aj neplánované legislatívne zmeny, ktoré sa tento rok prejavili zásadným nárastom nákladov vo všetkých oblastiach zdravotného systému. Opakovaným a dlhodobým problémom bola aj nízka sadzba za poistencov štátu, čo aj v tomto roku spôsobovalo neustály nedostatok zdrojov v systéme.



Ďalšou "ranou" pre systém bolo schválenie zastavenia starých exekúcií, ktoré bude znamenať podľa ZP Union neprimeranú finančnú záťaž veriteľov v prípade ukončenia všetkých starých exekúcií a úhrady paušálnych trov konania. Náklady spojené so zastavením exekúcie budú pre zdravotné poisťovne vo výške desiatok miliónov eur. "Tento finančný dosah však vôbec nie je zohľadnený pri financovaní zdravotných poisťovní v roku 2020. Zdravotníctvo v dôsledku prijatej právnej úpravy príde o finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov," dodal Neumann. Union zdravotná poisťovňa podľa hovorcu neustále poukazuje na potrebu zásadnej revízie legislatívy a procesov týkajúcich sa tvorby štátnej liekovej politiky. "Proces stanovovania výšky úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia v SR má signifikantné rezervy. Zaradilo sa množstvo liekov do zoznamu kategorizovaných liekov bez toho, aby sa adekvátne hodnotila relatívna efektivita a nákladová efektivita farmakoterapie. Generické a biologicky podobné lieky pomáhajú vo svete zabezpečovať udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti," uzavrel.