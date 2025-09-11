Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdravotné a sociálne zariadenia nebudú mať koordinátorov bezpečnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Koordinátor bezpečnosti mal mať kompetencie v oblastiach psychickej podpory, riešenia stresových situácií a zdravotných kríz, prevencie šikany a kyberšikany či násilia.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia nebudú mať svojich koordinátorov bezpečnosti. Možnosť zamestnať koordinátorov do týchto zariadení navrhovali poslanci opozičného KDH v novele Zákonníka práce, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.

Hlavným zámerom bolo zvýšenie pocitu bezpečnosti učiteľov a žiakov, zdravotného a lekárskeho personálu, ako aj sociálnych pracovníkov a zároveň využitie potenciálu bývalých príslušníkov Policajného zboru, hasičského zboru či ďalších bezpečnostných zložiek odchádzajúcich do výsluhového dôchodku.

„Aktuálne neexistujú v školských, zdravotných a sociálnych zariadeniach v SR žiadni koordinátori bezpečnosti, ktorí by zabránili útokom, respektíve riešili existujúce útoky, násilie či neprimerané správanie akéhokoľvek druhu v priestoroch týchto zariadení. Vzhľadom na nedávne udalosti, najmä fatálny útok na škole v Spišskej Starej Vsi, je na zavedenie tejto pozície v rámci prevencie ďalších obetí najvyšší čas,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Koordinátor bezpečnosti mal mať kompetencie v oblastiach psychickej podpory, riešenia stresových situácií a zdravotných kríz, prevencie šikany a kyberšikany či násilia. Predchádzať mal najmä krízovým situáciám, spolupracovať s odborníkmi, ako je školský psychológ, sociálny či informatický pedagóg a zároveň monitorovať situáciu a včas zachytiť rizikové javy. KDH navrhovalo, aby mal koordinátor bezpečnosti stanovenú pracovnú činnosť na základe dohody v trvaní maximálne 80 hodín mesačne, prípadne 25 hodín týždenne, pokiaľ ide o výkon práce v školských, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Opoziční poslanci zdôraznili, že spoľahnúť sa na nástroje bezpečnosti, ako sú kamery či detektor kovov pri vstupoch do týchto zariadení, je iba pasívnym riešením.
