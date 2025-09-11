< sekcia Slovensko
Zdravotné a sociálne zariadenia nebudú mať koordinátorov bezpečnosti
Koordinátor bezpečnosti mal mať kompetencie v oblastiach psychickej podpory, riešenia stresových situácií a zdravotných kríz, prevencie šikany a kyberšikany či násilia.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia nebudú mať svojich koordinátorov bezpečnosti. Možnosť zamestnať koordinátorov do týchto zariadení navrhovali poslanci opozičného KDH v novele Zákonníka práce, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.
Hlavným zámerom bolo zvýšenie pocitu bezpečnosti učiteľov a žiakov, zdravotného a lekárskeho personálu, ako aj sociálnych pracovníkov a zároveň využitie potenciálu bývalých príslušníkov Policajného zboru, hasičského zboru či ďalších bezpečnostných zložiek odchádzajúcich do výsluhového dôchodku.
„Aktuálne neexistujú v školských, zdravotných a sociálnych zariadeniach v SR žiadni koordinátori bezpečnosti, ktorí by zabránili útokom, respektíve riešili existujúce útoky, násilie či neprimerané správanie akéhokoľvek druhu v priestoroch týchto zariadení. Vzhľadom na nedávne udalosti, najmä fatálny útok na škole v Spišskej Starej Vsi, je na zavedenie tejto pozície v rámci prevencie ďalších obetí najvyšší čas,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Koordinátor bezpečnosti mal mať kompetencie v oblastiach psychickej podpory, riešenia stresových situácií a zdravotných kríz, prevencie šikany a kyberšikany či násilia. Predchádzať mal najmä krízovým situáciám, spolupracovať s odborníkmi, ako je školský psychológ, sociálny či informatický pedagóg a zároveň monitorovať situáciu a včas zachytiť rizikové javy. KDH navrhovalo, aby mal koordinátor bezpečnosti stanovenú pracovnú činnosť na základe dohody v trvaní maximálne 80 hodín mesačne, prípadne 25 hodín týždenne, pokiaľ ide o výkon práce v školských, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Opoziční poslanci zdôraznili, že spoľahnúť sa na nástroje bezpečnosti, ako sú kamery či detektor kovov pri vstupoch do týchto zariadení, je iba pasívnym riešením.
Hlavným zámerom bolo zvýšenie pocitu bezpečnosti učiteľov a žiakov, zdravotného a lekárskeho personálu, ako aj sociálnych pracovníkov a zároveň využitie potenciálu bývalých príslušníkov Policajného zboru, hasičského zboru či ďalších bezpečnostných zložiek odchádzajúcich do výsluhového dôchodku.
„Aktuálne neexistujú v školských, zdravotných a sociálnych zariadeniach v SR žiadni koordinátori bezpečnosti, ktorí by zabránili útokom, respektíve riešili existujúce útoky, násilie či neprimerané správanie akéhokoľvek druhu v priestoroch týchto zariadení. Vzhľadom na nedávne udalosti, najmä fatálny útok na škole v Spišskej Starej Vsi, je na zavedenie tejto pozície v rámci prevencie ďalších obetí najvyšší čas,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Koordinátor bezpečnosti mal mať kompetencie v oblastiach psychickej podpory, riešenia stresových situácií a zdravotných kríz, prevencie šikany a kyberšikany či násilia. Predchádzať mal najmä krízovým situáciám, spolupracovať s odborníkmi, ako je školský psychológ, sociálny či informatický pedagóg a zároveň monitorovať situáciu a včas zachytiť rizikové javy. KDH navrhovalo, aby mal koordinátor bezpečnosti stanovenú pracovnú činnosť na základe dohody v trvaní maximálne 80 hodín mesačne, prípadne 25 hodín týždenne, pokiaľ ide o výkon práce v školských, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Opoziční poslanci zdôraznili, že spoľahnúť sa na nástroje bezpečnosti, ako sú kamery či detektor kovov pri vstupoch do týchto zariadení, je iba pasívnym riešením.