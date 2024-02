Zdravotné poisťovne a ANS sa predbežne dohodli na zvýšení zdrojov

Bratislava 7. februára (TASR) - Zdravotné poisťovne a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa predbežne dohodli na zvýšení zdrojov. Majú slúžiť na krytie zvýšených miezd zdravotníkov. Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku po tohtotýždňovom rokovaní so zástupcami ANS. V rokovaniach majú pokračovať po vydaní vyhlášky o tzv. programovom rozpočtovaní.



"Aktuálne rámcovo rokujeme o zmluvných podmienkach, ktoré budú spresnené po vydaní programovej prerozdeľovacej vyhlášky. VšZP sa zároveň s asociáciou dohodla, že v najbližších dňoch poskytne finančné prostriedky na krytie zvýšených mzdových nákladov," priblížila pre TASR Ivana Linetová z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.



Aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera sa s ANS dohodla na predbežnom zvýšení úhrad, a to na prvý kvartál tohto roka. "Malo by čiastočne kompenzovať zvýšenie miezd zdravotníckeho personálu," uviedol pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Matej Štepianský. Dôvera avizovala, že v rokovaniach o konečnom zvýšení úhrad na tento rok budú pokračovať po vydaní vyhlášky.



Na zvýšení sa s ANS dohodla tiež súkromná Union zdravotná poisťovňa. "Ide o prechodné riešenie, ktoré čiastočne uspokojuje potrebu deklarovanú zo strany ANS. Pre komplexné vyriešenie otázky financovania nemocníc v roku 2024, ako aj v záujme financovania ostatných druhov zdravotnej starostlivosti je potrebná vyhláška o programovom rozpočtovaní," poznamenala pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. Union bude v rokovaní pokračovať po jej vydaní.



Vyhlášku predložilo ministerstvo zdravotníctva v stredu do medzirezortného pripomienkového konania. Účinná by mohla byť podľa neho od marca.