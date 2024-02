Bratislava 14. februára (TASR) - Zdravotné poisťovne boli ku koncu vlaňajška v zisku. Najväčší vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a to 17,2 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bola v zisku takmer 14,4 milióna eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa zase takmer 2,98 milióna eur. TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s tým, že hospodárenie ovplyvnilo dofinancovanie sektora v poslednom štvrťroku minulého roka.



Pre dofinancovanie došlo v zdravotných poisťovniach aj k zvýšeniu disponibilných peňažných prostriedkov. "Najviac stúpla likvidita ZP Dôvera, ktorá má zároveň k dispozícii na bankovom účte najviac peňažných prostriedkov aj v absolútnej hodnote, a to až 228 miliónov eur, čo je jej historický rekord. Zostatok peňažných prostriedkov ku koncu roka 2023 je u VšZP v hodnote 198 miliónov eur a v prípade ZP Union je to 102 miliónov eur," poznamenal úrad.



ÚDZS poukázal aj na vynakladanie zdrojov na prepoisťovaciu kampaň. Pripomenul, že zdravotné poisťovne mali prvýkrát povinnosť oznámiť počet aj výšku vyplatených odmien osobám, ktoré sprostredkovali prijaté prihlášky za minulý rok. "Za rok 2023 boli vyplatené odmeny v celkovej výške viac ako 5,6 milióna eur, pričom priemerná výška odmeny (provízie) za sprostredkovanie jednej prihlášky bola na úrovni 45 eur," dodal.