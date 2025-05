Zdravotné poisťovne budú naďalej rokovať o predĺžení zmlúv so ZAP

Bratislava 7. mája (TASR) - Zdravotné poisťovne budú pokračovať v rokovaniach so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) o predĺžení zmluvných vzťahov na tento rok. Pre TASR to potvrdili zástupcovia všetkých troch poisťovní.



„Rokovania teda budú naďalej pokračovať, pričom cieľom je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí udržateľnosť systému a dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Danka Capáková.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa rovnako potvrdila, že rokovania so ZAP budú pokračovať. „Našou ambíciou je dosiahnuť dohodu so ZAP na pokračovaní zmluvného vzťahu aj po skončení sa mája. Kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti našim poistencom zostáva zachovaná,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Ako uviedla, ponuka poisťovne pre ambulantné združenia vychádza z finančných možností stanovených štátom v rámci štátneho rozpočtu verejného zdravotného poistenia, ako aj programového rozpočtovania. „Rovnako ako i v prípade iných poskytovateľov, aj v prípade ambulantných poskytovateľov je možné uspokojiť ich požiadavky len v medziach uvedených rozpočtových rámcov a súlade s našimi disponibilnými zdrojmi,“ dodala.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera tiež poukázala na to, že jej ponuka na úpravu zmluvných a cenových podmienok vychádza z vyhlášky o programovom rozpočtovaní a plne rešpektuje objem zdrojov, ktoré vyhláška alokovala pre ambulantný segment. Poisťovňa bude so ZAP rokovať najneskôr do konca mája.



Zlepšiť udržateľnosť ambulantného sektora by podľa Dôvery mohol napríklad audit hospodárenia štátnych nemocníc, ktorý by mal byť realizovaný v najbližšej dobe, a s tým súvisiace zastavenie, respektíve spomalenie zadlžovania štátnych nemocníc. „Takto uvoľnené finančné prostriedky je možné následne smerovať aj pre potreby ambulantného segmentu,“ dodal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



ZAP nepodpíše súčasné znenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Tvrdí, že na ambulantný sektor nebolo vyčlenených dostatok zdrojov. Pôvodné zmluvy predĺžil o jeden mesiac s účinnosťou do konca mája, plánuje pokračovať v rokovaniach a tlmočiť postoje Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR a vláde SR. Žiada záruky a okamžité otvorenie diskusie o zásadných systémových zmenách. MZ deklaruje, že pokračuje v komunikácii so zástupcami sektoru zdravotníctva vrátane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.