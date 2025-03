Poisťovne chcú pri financovaní nemocníc zohľadňovať ich produktivitu

Bratislava 20. marca (TASR) - Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku chcú pri financovaní nemocníc na tento rok zohľadňovať ich produktivitu. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poslali TASR v reakcii na apel Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ten tento týždeň na základe analýzy upozornil na nerovnomerné financovanie nemocníc a vyzval zdravotné poisťovne na nápravu.



"Zodpovedné nakladanie s financiami je absolútnou prioritou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože pracujeme so zdrojmi, ktoré majú slúžiť pre zdravie našich poistencov. Financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti vykazuje historické disproporcie, ktoré sa prejavujú v rozdielnej úrovni financovania jednotlivých typov nemocníc. Prikláňame sa k postupnému odstraňovaniu týchto rozdielov, ale zároveň zdôrazňujeme potrebu zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov vo všetkých regiónoch," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matúš Jurových.



VšZP deklarovala, že pri uzatváraní nových zmlúv s nemocnicami na tento rok zohľadní analýzu ÚDZS s dôrazom na postupnú úpravu výrazných disproporcií medzi skutočnými platbami a platbami určenými Centrom pre klasifikačný systém (CKS). Podotkla tiež, že pri určovaní výšky úhrad posilňuje váhu ukazovateľov produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako transparentnosť. Dodala, že posilnila aj kontrolnú činnosť zameranú na efektívne využívanie zdrojov v nemocniciach.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera súhlasí s ÚDZS, že financovanie nemocníc je nespravodlivé. "Hovorili sme o tom aj s ich zástupcami a dohodli sme sa, že tento problém budeme riešiť. Keďže finančné zdroje sú obmedzené, bude to znamenať, že niektoré nemocnice budú mať zvýšené platby a iné, naopak, znížené. Ich produkciu budeme jednoznačne zohľadňovať," uviedol pre TASR hovorca poisťovne Matej Štepiansky. Dôvera podotkla, že sa musí zaoberať aj netransparentným nastavením celého mechanizmu úhrad, pričom poukázala, že časť z nich putuje nesystémovo - napríklad cez opakované oddlžovanie.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa v stanovisku pre TASR uviedla, že jej ambíciou vždy bolo a aj naďalej je prerozdeľovať disponibilné zdroje určené pre nemocnice podľa produkcie. "Úspešnosť tohto snaženia je do značnej miery ovplyvnená ochotou nemocníc, respektíve ich zástupcov dohodnúť sa aj na zohľadňovaní produkčného kľúča," dodala špecialistka externej komunikácie Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



ÚDZS upozorňuje na pretrvávajúcu nerovnováhu vo financovaní nemocníc. Potvrdili ju výsledky analýzy úhrad z verejného zdravotného poistenia za prvé tri kvartály roku 2024, ktoré úrad zverejnil tento týždeň. Vyzýva preto zdravotné poisťovne, aby pri uzatváraní zmlúv na rok 2025 vykonali jednorazovú úpravu financovania nemocníc s najväčšími disproporciami medzi sumou, ktorú reálne dostávajú za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a sadzbami určenými CKS.