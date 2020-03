Zdravotné poisťovne: M. Krajčí musí čeliť nepredvídateľným udalostiam

Bratislava 24. marca (TASR) – Nový šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) musí od začiatku nástupu do funkcie ministra čeliť nepredvídateľným udalostiam, ktoré súvisia s výskytom nového koronavírusu. Pre TASR to uviedli zdravotné poisťovne (ZP). Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) najbližšie dni a týždne otestujú ľudské, odborné a technické možnosti nielen ministra, ale tiež všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane ostatných zložiek, ktoré na systéme zdravotnej starostlivosti participujú.



"Vítame, že na post prichádza človek zorientovaný v odbore, so skúsenosťou zo zdravotníctva aj politiky. VšZP potrebuje vo svojom akcionárovi silného partnera, ktorý bude dôverovať jej odborníkom s dlhoročnou skúsenosťou v oblastiach nákupu a poskytovania zdravotnej starostlivosti a chce byť partnerom, ktorý bude v komplikovaných situáciách ponúkať historickú skúsenosť, bohaté analýzy dát a konštruktívne riešenia," uviedla hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová s dôvetkom, že Krajčímu prajú do týchto dní najmä neotrasiteľné zdravie, rozvahu a prijímanie správnych rozhodnutí.



PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský uviedol, že v zdravotnej poisťovni veria v konštruktívnu spoluprácu s novým ministrom a odbornú debatu na všetky relevantné témy v zdravotníctve. "Prajeme mu veľa trpezlivosti, vytrvalosti a chuti pracovať na zmenách, ktoré naše zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje. ZP Dôvera je pripravená participovať na všetkých kľúčových zmenách, ktoré pomôžu slovenským zdravotníkom, pacientom a systému ako takému," doplnil.



ZP Union podľa jej hovorcu Mateja Neumanna od Krajčího v aktuálnej dobe očakáva konštruktívnu a vecnú spoluprácu pri spoločnej snahe o konečné zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, ale najmä stabilizovanie financovania celého zdravotníctva a jeho kvalitného personálneho zabezpečenia. "Novému ministrovi zdravotníctva prajeme veľkú politickú odvahu a silu na presadenie zásadných a kľúčových reforiem, ako je napríklad odložená stratifikácia nemocníc, ktorá je pre prežitie nášho zdravotníctva nevyhnutná," povedal Neumann s dôvetkom, že od nového ministra tiež očakávajú rovnaký prístup a otvorenú komunikáciu smerom ku všetkým subjektom, ktoré pôsobia v slovenskom zdravotnom systéme.