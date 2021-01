Zdravotné poisťovne: Počet eReceptov počas pandémie stúpol

Bratislava 12. januára (TASR) - Počet predpísaných opakovaných eReceptov stúpol o desiatky percent. Podpísala sa pod to pandémia ochorenia COVID-19, keď sa lekári snažia pomocou elektronického zdravotníctva obmedziť osobné návštevy pacientov v ambulanciách. Stúpajúci trend využívania eReceptov pre TASR potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.



Za dva mesiace od začiatku pandémie zaznamenala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nárast eReceptov o viac ako 54 percent. Ešte výraznejší bol medziročný nárast počtu opakovaných eReceptov, kde v apríli 2020 v porovnaní s aprílom 2019 sa ich využitie zvýšilo o takmer 200 percent. „Z našich aktuálnych dát je zrejmé, že vďaka využívaniu opakovaného eReceptu sa v čakárňach výrazne znížil počet ľudí, ktorí si prišli iba po nový predpis na lieky. Chronický pacient, ktorý lieky užíva pravidelne, teda v priemere ušetrí takmer štyri osobné návštevy lekára. Minimalizovanie zbytočných návštev ambulancií je v dnešnej epidemiologickej situácii veľmi dôležité,“ priblížil generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.



Za prvých desať mesiacov minulého roka pacienti vďaka opakovanému eReceptu si ušetrili až 120.000 návštev u lekára. Opakovaný predpis lieku najčastejšie využívajú podľa VšZP všeobecní lekári pre dospelých.



Opakovaný eRecept nie je možné vystaviť na akýkoľvek liek či zdravotnícku pomôcku. Napríklad pri antibiotikách či psychotropných a omamných látkach je takéto predpisovanie zakázané. „Opakovaný eRecept sa oproti klasickému líši aj v čase platnosti, ktorý môže byť až jeden rok. Znamená to, že eRecept sa vygeneruje v systéme automaticky, a to v lehote, ktorú určí lekár,“ vysvetlila Beata Havelková, podpredsedníčka Predstavenstva VšZP.



Výrazný nárast elektronických receptov zaznamenala aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. V januári 2020 stúpol počet receptov predpísaných elektronicky o 87 percent, v decembri minulého roka to už bolo viac ako 94 percent. „Stúpol aj počet opakovaných receptov o približne 25 percent. Lekári ich využívajú najmä pri predpise liekov pre chronických pacientov,“ uviedol Matej Štepianský, PR špecialista poisťovne.



Lekári sa snažia vo zvýšenej miere využívať takúto formu komunikácie s pacientom. „Za mesiac december bolo 92 percent všetkých predpisov elektronických. Poskytovatelia teda využívajú služby eRecept naozaj v prevažnej miere,“ doplnila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne Union. Využívanie opakovaných eReceptov stúplo podľa Dupaľovej Ksenzsighovej počas pandémie o tretinu. „Medzi najpredpisovanejšími nájdeme lieky proti hypertenzii, proti bolesti chrbtice, proti dyspepsii či lieky proti infekcii dýchacích ciest,“ vymenovala hovorkyňa.



Pacient po tom, ako dostane od lekára eRecept, si ho môže vyzdvihnúť v lekárni do konca platnosti predpisu. Po skončení sa platnosti opakovaného eReceptu je potrebné kontaktovať lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, teda či vystaví nový opakovaný eRecept alebo pacienta objedná na kontrolné vyšetrenie.