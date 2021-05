Zdravotné poisťovne privítali záujem o optimalizáciu siete nemocníc

Bratislava 29. mája (TASR) - Zdravotné poisťovne, ako spoluautori konceptu stratifikácie nemocníc z roku 2018, vnímajú pozitívne, že sa téma optimalizácie siete opätovne otvára. Pre TASR to povedala Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR.



Bližšie informácie týkajúce sa plánovanej reformy zdravotníctva nateraz nemá. „Je však dobrou správou pre celý sektor, ale najmä pacientov, že sa intenzívne pracuje nielen na optimalizácii siete nemocníc, ale nadviaže na ňu aj celková reforma, teda stratifikácia ambulantného sektora,“ reagovala.



Zároveň poukázala na to, že pandémia ochorenia COVID-19 odkryla a ešte viac prehĺbila dlhodobé problémy zdravotného systému na Slovensku. Zdôraznila, že zdravotné poisťovne vždy podporovali a aj podporia zmeny, ktoré prinesú pacientom dostupnejšiu, bezpečnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.



Asociácia deklarovala, že je pripravená intenzívne spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR, či už v oblasti dát, ale aj zdieľania odborných skúseností pri príprave zmien a ich zavádzaní do praxe. „Veríme, že sa podarí optimalizáciu siete zaviesť do praxe, a že prinesie pacientom, ale aj personálu v zdravotníckych zariadeniach kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ dodala.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má na stole veľkú reformu zdravotníctva. Začať sa má optimalizáciou siete nemocníc. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zdôraznil, že nemocnice sa rušiť nejdú. Reforma je naviazaná na financie z plánu obnovy.



Mala by definovať nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite. Vytvorí sa optimálna sieť nemocníc, ktorá sa bude odvíjať od reálnej potreby lôžok, stanovia sa transparentné podmienky na tvorbu siete, centralizujú sa náročné výkony.



Systém bude podľa ministerstva nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Zároveň však bude mať možnosť voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrovne nemocníc budú definované cez poskytovanú starostlivosť a nie podľa odbornosti.



Rezort poukázal tiež na to, že počet lôžok na akútnu starostlivosť je príliš vysoký. Po novom ich má byť menej, ale budú kvalitne vybavené a zároveň by mal byť k nemu dostatočný zdravotnícky personál. Ostatné lôžka sa budú transformovať.



Fungovať má približne 30 bodov siete. Bod siete predstavuje nie nemocnicu, ale lokalitu.