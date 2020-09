Zdravotné poisťovne predlžujú otváraciu dobu na pobočkách

Bratislava 28. septembra (TASR) – Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) ponechajú do konca septembra predĺženú otváraciu dobu na svojich pobočkách. Dôvodom je vrcholiaca prepoisťovacia kampaň. Slováci tak majú na zmenu zdravotnej poisťovne už len posledné tri dni, urobiť tak môžu najneskôr v stredu (30. 9.).



Hovorca štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann pre TASR uviedol, že v pondelky a v stredy pracujú na 60 kontaktných miestach do 17.00 h. Detailný prehľad stránkových hodín platný aj počas posledných dní prepoisťovacej kampane je na webe štátnej zdravotnej poisťovne. Call centrum VšZP má predĺžené úradné hodiny do stredy do 21.00 h. Mimo tejto prevádzkovej doby je k dispozícii klientom odkazovač s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne sedem dní v týždni. Pracovníci call centra za klienta vyplnia v prípade záujmu online prihlášku a zabezpečia doručenie prihlášky na podpis v zmysle požiadavky klienta.



PR špecialista najväčšej súkromnej ZP Dôvera Matej Štepianský pre TASR povedal, že od pondelka do utorka (29. 9.) bude ich zákaznícka linka dostupná až do 19.00 h. Počas stredy bude fungovať tiež dlhšie, konkrétne do 18.00 h. "V posledných septembrových dňoch, do 30. septembra, otvoríme naše pobočky v nadštandardných časoch. Informácie o predĺžených otváracích hodinách jednotlivých pobočiek sú na našom webe," komentoval.



Hovorkyňa súkromnej Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová taktiež potvrdila, že predĺžia na všetkých svojich pobočkách otváracie hodiny, a to v stredu do 20.00 h.



Podať prihlášku na zmenu je možné do 30. septembra. Platnosť prihlášok následne overuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zmena zdravotnej poisťovne bude platná od 1. januára budúceho roka.