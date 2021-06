Zdravotné poisťovne pripravujú ročné zúčtovanie poistného

Bratislava 12. júna (TASR) – Počas najbližších dní sa dozvedia prví poistenci a platitelia poistného výsledok ročného zúčtovania. Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.



Platiteľ poistného môže podať námietky proti výkazu nedoplatkov či nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania do 15 dní odo dňa doručenia jeho doručenia. Platiteľ poistného je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vráti preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.



Ako prvým zasiela VšZP výsledky ročného zúčtovania fyzickým osobám. Sú medzi nimi zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), samoplatitelia i poistenci štátu. VšZP odhaduje, že prvé výsledky ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného zašle koncom júna. Ročné zúčtovanie pošle dokopy vyše 550.000 poistencom.



Na vykonanie ročných zúčtovaní sú pripravení aj v najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni. "Prvé ročné zúčtovania za rok 2020 budeme posielať našim klientom od budúceho týždňa. Ročné zúčtovanie vykonáme viac ako 344.000 poistencom. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku budeme prioritne odosielať výsledky ročných zúčtovaní prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do eSchránok aktivovaných na doručovanie," uviedol pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.



V ZP Dôvera očakávajú, že vplyv pandémie sa určite prejaví vzhľadom na nárast práceneschopnosti a ošetrovné (OČR), nižšie príjmy u SZČO a skrátené úväzky u zamestnancov. Presný dosah budú poznať, keď dostanú všetky údaje z daňových priznaní na výpočet ročných zúčtovaní.



Hovorkyňa súkromnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová pre TASR potvrdila, že aj oni sa pripravujú na vykonanie ročných zúčtovaní pre svojich poistencoch a odosielanie by chceli spustiť počas júna. "Keďže informácie o príjmoch z finančnej správy dostáva zdravotná poisťovňa priebežne po dávkach, nedá sa dnes povedať, koľkým poistencom celkovo budeme pripravovať ročné zúčtovanie," povedala. Ako prví dostanú výsledky SZČO.



Úhradu nedoplatku môžu poistenci a platitelia poistného zrealizovať cez mobilnú aplikáciu, elektronickú pobočku, prevodom na účet, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na vybraných pobočkách. Nedoplatok sa dá jednoducho zaplatiť aj načítaním QR kódu.



Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej päť eur, povinnosť odviesť nedoplatok ani vrátiť preplatok nevzniká. Poistenci si vo výsledku nájdu aj informáciu o výške preddavku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.