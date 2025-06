Zdravotné poisťovne reagujú na analýzu k financovaniu nemocníc

Bratislava 3. júna (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union v reakciách na analýzu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) k financovaniu nemocníc za rok 2024 zo zdrojov verejného zdravotného poistenia odmietli zvýhodňovanie konkrétnych zariadení. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v reakcii pre TASR deklarovala úsilie o efektívne financovanie a zdôraznila vysoký podiel prostriedkov vrátených späť do systému.



„Všetky finančné prostriedky získané z verejného zdravotného poistenia vraciame späť do systému zdravotnej starostlivosti, a to v najväčšej miere spomedzi všetkých zdravotných poisťovní - až 97 percent,“ podotkli z oddelenia komunikácie VšZP.



Podľa názoru štátnej poisťovne rozdiely v efektívnych základných sadzbách jednotlivých zdravotníckych zariadení majú komplexné príčiny, ktoré súvisia s historicky nastaveným systémom financovania a špecifikami jednotlivých poskytovateľov. „VšZP sa usiluje o postupnú optimalizáciu svojich úhradových mechanizmov tak, aby finančné zdroje smerovali efektívne tam, kde ich naši poistenci najviac potrebujú,“ objasnila.



ZP Dôvera označila analýzu ÚDZS za dôležité východisko pre debatu o efektivite nemocníc a využívaní peňazí z verejného poistenia. „Tieto dáta je potrebné vnímať aj v kontexte mýtov a neprávd o financovaní nemocníc, ktoré v posledných dňoch zazneli z úst predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomíra Andrassyho či bývalej predsedníčky ÚDZS Renáty Bláhovej,“ uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepiansky. Doplnil, že Dôvera komunikuje s verejnosťou o svojej zmluvnej politike s nemocnicami pravdivo a nezvýhodňuje nemocnice, ktoré vlastní ich akcionár.



Union ZP konštatovala, že vynakladá maximálne úsilie prerozdeľovať zdroje férovo a s ohľadom na produkciu, v ktorej sa aj odrážajú potreby ich poistencov. „Toto naše úsilie sa odráža aj v konštatácii ÚDZS,“ pripomenula hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Analýza ÚDZS ukázala, že vo financovaní nemocničnej zdravotnej starostlivosti naďalej existujú výrazné deformácie, nejednotnosť a systémové nerovnováhy. Súkromné nemocnice dostali vlani za svoju produkciu zhruba o 56 miliónov eur viac, než by im prináležalo podľa bežnej sadzby stanovenej Centrom pre klasifikačný systém DRG. Úrad zároveň pripomenul, že štátne nemocnice dostávajú viac dodatočných zdrojov oproti neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, napríklad vo forme oddlžovania či dofinancovania štátom sumou 191 miliónov eur.