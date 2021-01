Zdravotné poisťovne riešia aj žiadosti o pomoc pri hľadaní lekára

Bratislava 22. januára (TASR) – Zdravotné poisťovne riešia so svojimi poistencami aj problematiku nájdenia ošetrujúceho lekára. Odpovedali tak na otázku TASR, či zaznamenávajú v posledných mesiacoch podnety od poistencov, že sa nevedia dovolať k svojim ošetrujúcim lekárom alebo sa s nimi spojiť e-mailom.



"Dostupnosť zdravotnej starostlivosti riešime operatívne na základe podnetov od poistencov. Zástup lekárov je v kompetencii vyššieho územného celku (VÚC), ktorý vydáva povolenia a schvaľuje ordinačné hodiny," uviedol pre TASR hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann.



Pripomenul, že poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť si prípadné zastupovanie, o tomto zastupovaní informovať na viditeľnom mieste a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.



VšZP garantuje poskytnutie mesačnej minimálne garantovanej úhrady v rozsahu 75 percent priemerných mesačných výkonov roku 2019, garantované minimálne do konca januára.



Súkromná ZP Dôvera momentálne neeviduje zásadný výpadok v dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. "Pravdou však je, že sme zaznamenali viacero prípadov, keď nás poistenci kontaktovali s tým, že sa nevedia dovolať svojmu všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi, alebo nereagujú na emaily. V rámci našich možností a kompetencií sa im snažíme pomôcť nájsť iného špecialistu," uviedol PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský.



Platné zmluvné a cenové podmienky má ZP Dôvera so všetkými poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom najbližšie s ich zástupcami budú rokovať cez leto.



Doplnil, že všeobecní lekári pre deti, dorast a dospelých či gynekológovia majú dominantnú časť starostlivosti hradenú paušálnou úhradou, tzv. kapitáciou. Poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti štandardne ponúka najväčšia súkromná ZP garanciu príjmov minimálne na úrovni 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019 za podmienky, že poskytovateľ je k dispozícii pacientom. Menší počet fyzický návštev v ambulanciách je z hľadiska príjmov poskytovateľov kompenzovaný úhradou výkonov telemedicíny, ktoré ZP Dôvera uhrádza od apríla minulého roka.



Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Union každý deň dostáva podnety od svojich poistencov, ktorí ju žiadajú o pomoc pri nájdení ambulantného špecialistu, ktorý by ich vyšetril či predpísal liek, uviedla jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Zdôraznila, že keď lekárov ZP kontaktuje stretáva sa s ochotou pacienta prijať. "No čoraz častejšie aj s tým, že špecialisti nových pacientov neprijímajú, pretože majú plný stav a podobne," komentovala.



ZP Union preto podľa hovorkyne prijala viacero opatrení v záujme toho, aby boli ambulantní poskytovatelia v čo najväčšej možnej miere k dispozícii poistencom - pacientom - na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pri čo najväčšom rešpektovaní protiepidemiologických opatrení. Od začiatku januára pri predĺžení zmluvných podmienok ambulantným poskytovateľom súkromná ZP zvýšila úhrady.



Na druhej strane sa podľa Dupaľovej Ksenzsighovej stretávajú aj s tým, že lekári špecialisti požadujú aj naďalej zachovanie garantovaných paušálnych úhrad bez ohľadu na výkonnosť argumentujúc tým, že nemajú pacientov pre pandemickú situáciu spojenú so šírením nového koronavírusu.



"Len ak sa po individuálnom posúdení každého prípadu preukáže, že u daného lekára naozaj nastal pokles záujmu pacientov práve pre ochorenie COVID-19, paušál mu doplatíme. Nerobíme to však automaticky, bez posúdenia prípadu, práve preto, aby sme neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti," dodala hovorkyňa ZP Union.