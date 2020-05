Zdravotné poisťovne rokovali s ANS o financovaní nemocníc

Bratislava 20. mája (TASR) – Zástupcovia štátnej a súkromných zdravotných poisťovní (ZP) v stredu hovorili s predstaviteľmi Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) o tom, ako by mala vyzerať ich ďalšia spolupráca a financovanie nemocníc združených v ANS. TASR to potvrdili zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Slávka Gáborová, na stretnutí došlo k vyjasneniu rámcov budúcej spolupráce. Rovnako sa podľa nej obe strany dohodli, že na budúci týždeň budú v rokovaní pokračovať. "O definitívnej podobe spolupráce poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budeme verejnosť informovať," doplnila.



PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský pre TASR povedal, že najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa má platné zmluvy s nemocnicami, ktoré sú združené v ANS. Na stredajšom stretnutí však otvorili tému úpravy financovania nemocníc z dôvodu pohybu poistencov medzi zdravotnými poisťovňami. "Hovorili sme o nutnosti zabezpečenia férového financovania zdravotníctva v roku 2020, aj o potrebe dofinancovania z dôvodu epidemiologickej situácie. Rokovania zatiaľ neboli ukončené," informoval s dôvetkom, že ďalšie sa budú viesť aj na pôde ANS.



Aj hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová pre TASR uviedla, že zmluvy medzi poisťovňou a členmi ANS sú stále v platnosti, a to s presahom do roku 2021. "Ostávajú im naďalej zachované zvýšené príjmy, tak ako pred obdobím pandémie. Zároveň sme prisľúbili, že v budúcnosti budeme upravovať zmluvy podľa potrieb našich poistencov," komentovala. Súkromná ZP zdôraznila, že dofinancovanie rezortu zdravotníctva je ale viac než nevyhnutné vzhľadom na to, že už začiatkom roka chýbalo v rezorte zdravotníctva takmer 200 miliónov eur.