Zdravotné poisťovne sa dohodli na predĺžení zmlúv so ZAP a Zdravitou

Bratislava 5. júna (TASR) - Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) sa dohodli na predĺžení zmlúv so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) aj s ambulanciami združenými v Zdravite. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli pre TASR.



„Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol na predlžení zmlúv so všetkými troma zdravotnými poisťovňami do konca tohto roka aj napriek skutočnosti, že ponúkané navýšenia následkom nedostatočného financovania zo strany štátu nepokrývajú ani nárast nákladov,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.



Všetky tri zdravotné poisťovne sa zároveň dohodli na zmluvných podmienkach s ambulanciami združenými v Zdravite. Súkromné Dôvera a Union ZP zmluvy predĺžili do konca tohto roka. Štátna VšZP má zmluvy platné do konca marca 2026. Zdravita zároveň dodala, že bude spoločne s poisťovňami priebežne prehodnocovať plnenia prerozdeľovacej vyhlášky.



„Pokiaľ by sa do niektorého segmentu dostávalo nižšie percento ako predpokladá vyhláška, pristúpime k rokovaniam a k zmene podmienok,“ ozrejmila pre TASR. Ministerstvo zdravotníctva SR má byť podľa jej slov garantom procesu. „Bude sledovať vývoj v najbližších mesiacoch a keď budú dostupné dáta, v septembri situáciu spoločne prerokujeme a dohodneme sa na ďalšom postupe,“ dodala.



ZAP aj Zdravita naďalej upozorňujú na nedostatočné financovanie zo strany štátu. „Pokiaľ chceme mať na Slovensku dostupnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je nutné zmeniť vnímanie a financovanie ambulantného sektora, ktoré dlhodobo považujeme za diskriminačné najmä vo vzťahu k štátnym nemocniciam,“ poznamenala Zdravita. ZAP zároveň naďalej trvá na zrušení transakčnej dane v plnom rozsahu. Rokovania s rezortom zdravotníctva podľa zväzu pokračujú.