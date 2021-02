Zdravotné poisťovne sa pripravujú na nulové doplatky za lieky

Bratislava 12. februára (TASR) – Zdravotné poisťovne (ZP) sa pripravujú na zmenu legislatívy, keď si budú môcť niektoré skupiny poistencov v lekárni okamžite uplatniť nulový doplatok za lieky. Novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia ešte minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zákon by v prípade detí do šesť rokov mal byť účinný od apríla 2021 a v prípade vybranej skupiny dôchodcov až od januára budúceho roka.



Táto úprava sa však bude týkať iba tých liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Nulový doplatok sa bude uplatňovať podľa doplatku najlacnejšieho lieku v danej referenčnej skupine.



Ako pre TASR povedal hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann, technické riešenie vedenia a vyhodnocovania zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti je len v štádiu príprav, a pred zverejnením v zbierke zákonov s jeho realizáciou ešte nie je možné začať. Na to, aby poistenec neplatil priamo v lekárni prepočítaný doplatok za najlacnejší liek, zdravotnícku pomôcku či dietetické potraviny, musí VšZP takúto právnu úpravu zabezpečiť a poskytnúť lekárňam požadované údaje o poistencoch, na ktorých sa zákon bude vzťahovať.



PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský pre TASR povedal, že očakávané finančné dosahy tejto zmeny sú vo výške 57 miliónov eur ročne a ich krytie sa má uskutočniť z úspor v sektore zdravotníctva. "Tieto úspory sú však naplánované tak, že nie sú reálne dosiahnuteľné. To znamená, že bez dodatočného dofinancovania zdravotníctva budú potrebné radikálne úspory. Dieru v rozpočtoch zdravotných poisťovní zároveň prehlbujú náklady súvisiace s pandémiou, preto veríme, že vláda uvoľní z miliardovej rezervy určenej na boj s ochorením COVID-19 časť prostriedkov aj do verejného zdravotného poistenia," zdôraznil.



Na základe dohody Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní sú podľa hovorkyne Union ZP Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej pripravení nastaviť systém tak, aby rodičia detí do veku šesť rokov nemuseli v lekárni platiť doplatky za lieky na predpis od apríla tohto roka. "Po novom teda budeme uhrádzať tieto doplatky priamo lekárňam tak, ako to legislatíva vyžaduje. Súčasne participujeme na projekte týkajúceho sa doplatkov dôchodcov spolu s MZ SR, ostatnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami, keďže tento projekt si vyžaduje rozsiahlejšiu a náročnejšiu elektronizáciu," informovala.



Podľa platnej legislatívy o vrátenie doplatkov za lieky a dietické potraviny netreba žiadať. Zdravotná poisťovňa uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený automaticky na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v informačnom systéme v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia sledovaného kalendárneho štvrťroka.