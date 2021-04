Zdravotné poisťovne sa snažia poistencov motivovať k prevencii

Bratislava 27. apríla (TASR) - Pravidelné preventívne prehliadky dokážu odhaliť približne 40 až 50 percent všetkých ochorení - kardiovaskulárnych, onkologických alebo iných odvrátiteľných diagnóz. Zdravotné poisťovne sa preto snažia poistencov motivovať, aby ani počas pandémie nezanedbávali preventívne prehliadky. Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.



"Ešte v minulom roku sme umožnili bezplatné testovanie na protilátky na ochorenie COVID-19. Za necelé tri mesiace túto možnosť využilo viac ako 10.000 poistencov Dôvery. Výsledkom bola aj vyššia účasť poistencov na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov pre dospelých až o 20 percent," priblížil Matej Štepianský, PR špecialista poisťovne Dôvera.



Dodal, že poisťovňa tiež začiatkom roka zvýšila úhradu za preventívnu prehliadku. "Lekári nie sú v poskytovaní preventívnych vyšetrení z našej strany nijako limitovaní, zároveň je počet vykonaných preventívnych prehliadok súčasťou hodnotiacich parametrov, ktoré majú vplyv na výšku ich príjmov zo zdravotnej poisťovne," pripomenul Štepianský.



Union zdravotná poisťovňa motivuje poistencov napríklad k zubnej prevencii svojím benefitom 100 eur na zuby. Ten je možné využiť len v prípade, že poistenec absolvuje preventívnu prehliadku. "Okrem toho budeme našim poistencom, tak ako v minulosti, posielať znova pozývacie listy na skríning onkologických chorôb," spresnila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uhrádza svojim poistencom viaceré preventívne vyšetrenia aj nad rámec zákona. To platí aj pri preventívnych prehliadkach u gynekológa. "VšZP poskytuje svojim poistenkám možnosť absolvovať preventívne cytologické vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke, teda raz ročne. Cytologické vyšetrenie hradíme nielen konvenčnou, ale aj takzvanou LBC metódou, ktorá je pri vybraných indikáciách vhodnejšia a umožňuje odhaliť už predrakovinové štádiá ochorenia krčka maternice. Kolposkopia je vyšetrenie krčka maternice, ktoré je dôležitou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice. VšZP uhrádza toto vyšetrenie poistenkám v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa raz ročne nad rámec zákona," vymenoval Matej Neumann, hovorca VŠZP.



Počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu klesol počet preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre dospelých aj u gynekológov. Upozornila na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Preventívnu prehliadku medzi septembrom a decembrom 2020 u všeobecného lekára pre dospelých absolvovalo o 66.061 pacientov menej ako za rovnaké obdobie v roku 2019. To predstavuje pokles o 31,4 percenta. Z údajov zdravotných poisťovní tiež vyplýva, že preventívnu prehliadku u gynekológa za rovnaké obdobie odložilo 28.167 žien, čo je pokles o 7,9 percenta.