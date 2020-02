Zdravotné poisťovne sa snažia uľahčiť zavedenie DRGsystému do nemocníc

Bratislava 22. februára (TASR) – Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) pôsobiace na Slovensku sa podľa vlastných vyjadrení snažia uľahčiť zavedenie DRG systému do nemocníc. Systém momentálne funguje v skúšobnej prevádzke. Jeho cieľom je nahradiť súčasný spôsob platieb pre nemocnice. Prostredníctvom neho je možné získať oveľa viac relevantných dát na detailnejšie porovnávanie výkonov nielen z hľadiska ich počtu, ale aj kvality, a to priamo z informačných systémov nemocníc.



Náročnosť zavedenia DRG systému do praxe sa Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od začiatku roka 2018 snaží nemocniciam uľahčiť prospektívnymi rozpočtami. „V rámci nich jednotlivé ústavné zdravotnícke zariadenia dostávajú každý mesiac dohodnutý objem finančných prostriedkov za starostlivosť o hospitalizovaných pacientov,“ uviedla pre TASR hovorkyňa štátnej ZP Slávka Gáborová. Doplnila, že k paušálnej úhrade za hospitalizačný prípad pribúdajú postupne ďalšie pripočítateľné položky.



Princíp paušálnej priemernej úhrady za všetky hospitalizácie v jednej DRG skupine má podľa jej slov motivovať nemocnice, aby sa správali ekonomicky a efektívne v rámci svojich činností, štandardizovali jednotlivé procesy a nastavili sa na medicínsky efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



„Naši poverení zamestnanci systematicky komunikujú s poskytovateľmi, porovnávajú nemocnice v základných parametroch hospitalizačných prípadov a ich produkciu. Revízni lekári robia takzvané edukatívne kontroly. Prvá kontrola je bez finančného postihu,“ povedal pre TASR PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský. DRG systém sa podľa jeho slov nepodarilo zaviesť napríklad v ústavoch orientovaných na srdcové ochorenia, v nitrianskej fakultnej nemocnici, v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a Národnom endokrinologickom ústave.



Implementáciu DRG súkromná ZP Union zabezpečila tzv. globálnym rozpočtom. Ten nemocnici garantuje príjem bez ohľadu na to, ako sa vie vysporiadať so zmenou vykazovania cez DRG. „Už od roku 2017 je tak DRG v ostrej prevádzke, v ktorej sa už nielen vykazuje zdravotná starostlivosť podľa princípov DRG, ale aj hradí. V súčasnosti sú všetky pravidlá zakotvené v zákonoch a v DRG dokumentoch, ktoré sú každý rok aktualizované a zverejnené na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Do dokumentov sa medzi inými zapracovávajú aj podnety vyplývajúce z praxe od používateľov,“ uviedol pre TASR hovorca poisťovne Matej Neumann. Na vypracovaní týchto dokumentov podľa Neumanna aktívne spolupracuje aj ZP Union. V súčasnosti z 83 DRG relevantných poskytovateľov má súkromná ZP kontrakty so 75 poskytovateľmi.



Tzv. platbu za diagnózu, presnejšie platbu za skupiny diagnóz, nemá v Európskej únii v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko.