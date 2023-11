Zdravotné poisťovne sú naďalej v strate, najväčšiu má VŠZP

Bratislava 10. novembra (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) boli ku koncu septembra v strate. Najväčšiu vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, takmer 108 miliónov eur. Jej likviditu zlepšilo dofinancovanie sektora o 316 miliónov eur, no aj naďalej má záporné vlastné imanie. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bola v strate 5,7 milióna eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa takmer 8,3 milióna eur. TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Straty zdravotných poisťovní podľa ÚDZS nemajú rovnakú príčinu. "Po očistení straty ZP Dôvera od fiktívneho nákladu, ktorý je dôsledkom pokračovania režimu odpisov nadhodnoteného nehmotného majetku, by táto poisťovňa bola s vysokou pravdepodobnosťou v zisku," skonštatoval. Upozornil na to, že ide o skresľovanie hospodárskych výsledkov aj potreby dodatočného finančného krytia zo strany štátu.



Dofinancovanie sektora prinieslo zdravotným poisťovniam podľa úradu lepšiu finančnú situáciu. "Zlepšila sa ich likvidita aj schopnosť plniť svoje záväzky, vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia," priblížil. Obáva sa však, že najmä v prípade ZP Dôvera môžu byť dodatočné zdroje použité na výplatu zisku. Apeluje preto na vládu, aby prijala účinné opatrenia, aby zdroje určené výhradne na zdravotnú starostlivosť neskončili budúci rok vyplatením ziskov akcionárom súkromných zdravotných poisťovní.



Úrad poukázal na to, že štát nemá v rukách účinné nástroje včasného varovania, ktoré by vytvárali väčší tlak na finančnú disciplínu zdravotných poisťovní. Vláda by mala podľa neho daný nedostatok odstrániť. "Od začiatku tohto roka bola úradu odňatá kompetencia nariadiť ozdravný plán zdravotnej poisťovni v prípade poklesu vlastného imania pod zákonom stanovenú výšku 16,6 milióna eur. Momentálne teda neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by definovala požiadavky na výšku vlastného imania zdravotnej poisťovne alebo iných ukazovateľov podľa európskeho štandardu," doplnil.



Rozhodujúci vplyv na ďalší vývoj hospodárskej situácie bude mať podľa ÚDZS najmä správne nastavenie štátneho rozpočtu a regulačných rámcov zo strany ministerstva zdravotníctva pre ďalší rok. Očakáva zlepšenie informačných tokov medzi VšZP a rezortom zdravotníctva ako jej jediným akcionárom, ktoré prinesú férové a transparentné ceny voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane spustenia DRG.