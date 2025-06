Zdravotné poisťovne: Užívanie alergénovej imunoterapie narastá

Bratislava 5. júna (TASR) - Užívanie alergénovej imunoterapie narastá a to najmä u detí. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR zaslali všetky tri zdravotné poisťovne. Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera evidovala vlani celkovo vyše 17.300 liečených pacientov, z toho približne 7800 detí. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aktuálne poskytuje túto liečbu 15,47 percenta poistencom, v Union ZP je na nej nastavených približne 12.000 osôb, z toho 7000 dospelých.



„Využívanie alergénovej imunoterapie v čase narastá. Nárast vidíme aj v kategóriách nedospelých pacientov. Najvyššie využitie vidíme v Trenčianskom kraji, naopak najmenej v Prešovskom,“ priblížil pre TASR hovorca Dôvery Matej Štepiansky. Dodal že z pacientov, ktorí minulý rok dostávali liečbu bolo 9559 dospelých a 7803 detí. Hovorca špecifikoval, že náklady na preparáty na alergénovú imunoterapiu za rok 2024 boli 6,64 milióna eur.



V Union ZP je nastavených na liečbu 7000 dospelých a zvyšok sú deti. „ZP Union uhradila len v minulom roku za tento druh liečby 5,7 milióna eur. Zaujímavosťou je, že najčastejšie je predpisovaná pacientom v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Najmenej je využívaná v Trnavskom kraji,“ doplnila hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Z dát VšZP vyplýva, že liečba je podávaná každému štvrtému detskému poistencovi vo veku od 8 do 17 rokov. Zo zhruba 160.000 poistencov, ktorí v roku 2024 navštívili ambulanciu imunológie a alergológie s diagnózou alergická nádcha, uhradila poisťovňa aspoň jeden produkt alergénovej imunoterapie 23.109 pacientom. „Z toho 10.400 deťom a 12.709 dospelým) v celkovej sume takmer 8,2 milióna eur. Najviac poistencov z tejto skupiny bolo z Bratislavského kraja a najmenej z Trnavského kraja,“ ozrejmila VšZP.



Priblížila tiež, že alergénovú imunoterapiu podáva už 95 percent imunologických ambulancií. „Liečba alergénovej imunoterapie je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia s doplatkom poistenca. VšZP uhrádza sumu podľa zoznamu kategorizovaných liekov, pri väčšine liekov je to približne 80 percent,“ spresnila.



Ako vysvetlil alergológ Luděk Hochmuth, alergénová imunoterapia funguje na princípe podávania alergénu v malých, postupne sa zvyšujúcich dávkach, aby si naň organizmus zvykol a prestal ho vnímať ako hrozbu. Liečba sa zvyčajne začína kvapkami pod jazyk a trvá tri až päť rokov. Imunitný systém si vďaka tomu vytvára takzvané blokujúce protilátky a regulačné lymfocyty, ktoré bránia prehnanej alergickej reakcii. „Najmä pri celoročnom režime môžeme dosiahnuť, že sa pacientom príznaky výrazne zmiernia alebo úplne vymiznú,“ poznamenal.