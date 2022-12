Zdravotné poisťovne vrátia na doplatkoch za lieky vyše 1,4 milióna eur

Bratislava 21. decembra (TASR) - Zdravotné poisťovne za tretí štvrťrok vracajú doplatky za lieky viac ako 72.000 poistencom. Posielajú im dokopy vyše 1,4 milióna eur. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli všetky tri zdravotné poisťovne. Poistenci dostávajú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.



V štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) vznikol nárok na vrátenie doplatkov za lieky 55.781 poistencom. Poisťovňa im dokopy uhradila vyše 1,12 milióna eur. "Najvyšší vrátený doplatok je vo výške 1779,96 eura a ide o poistenca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku s onkologickou diagnózou," priblížila pre TASR manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vrátila doplatky za lieky 9981 poistencom. "Z toho 2675 dôchodcom v sume takmer 64.000 eur a 7306 poistencom so zdravotným postihnutím v sume takmer 150.000 eur," priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Najviac Dôvera vrátila osemročnému chlapcovi, a to 11.062 eur.



V prípade súkromnej Union zdravotnej poisťovne ide o 6276 poistencov a sumu 111.088 eur. "Najvyšší vrátený doplatok bol 229,98 eura," doplnila pre TASR hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová.



Pravidlá limitu spoluúčasti pri úhrade doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sa vlani zmenili. Väčšina pacientov tak nečaká na vrátenie doplatkov od zdravotných poisťovní, ale výška prepočítaného doplatku sa im zníži hneď v lekárni.