Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky vyše 6,3 milióna eur

Bratislava 22. marca (TASR) - Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Viac ako 289.000 poistencom posiela za posledný štvrťrok minulého roka vyše 6,3 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.



V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne išlo k začiatku marca o 204.304 poistencov a sumu vyše 4,3 milióna eur, priblížil jej hovorca Matej Neumann. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 51.404 dôchodcov, 144.637 držiteľov preukazu ŤZP, 7815 detí do šesť rokov veku a 448 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím.



Najvyšší vrátený doplatok je pre 11-ročného poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 16.622,49 eura.



Zdravotná poisťovňa Dôvera vracia 67.000 poistencom sumu 1,59 milióna eur. "Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 16.549 dôchodcov, 42.624 držiteľov preukazu ŤZP, 8011 detí do šesť rokov veku a 304 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím," povedal PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský. Najviac, 12.452 eur, vrátia osemročnému chlapcovi s ŤZP.



V prípade Union zdravotnej poisťovne ide o 17.745 poistencov a sumu 433.544,26 eura, ozrejmila jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. "Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 2436 dôchodcov, 7003 držiteľov preukazu ŤZP, 2893 detí do šesť rokov veku a 100 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím," uviedla.



Najvyšší doplatok vyplatia osemročnému dieťaťu so svalovou dystrofiou, ide o sumu 8186,5 eura.