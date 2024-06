Zdravotné poisťovne začínajú posielať ročné zúčtovania poistného

Bratislava 6. júna (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) v týchto dňoch začínajú prvým poistencom posielať výsledky ročného zúčtovania za minulý rok. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už tak robiť začala, súkromné Dôvera a Union ZP to plánujú v najbližších mesiacoch. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli zástupcovia poisťovní.



VšZP vykoná ročné zúčtovanie vyše 500.000 poistencom. "Prvých 86.000 výsledkov dostanú fyzické osoby v najbližších dňoch a prioritne sa doručia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie," uviedla Ivana Linetová z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera plánuje začať odosielať prvé ročné zúčtovanie za vlaňajšok v prvej polovici júla, pre TASR to potvrdil jej PR špecialista Matej Štepianský. "Ročné zúčtovanie za rok 2023 vykonáme približne 330.000 poistencom," priblížil.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa podotkla, že ešte čaká na dáta z Finančného riaditeľstva SR, aby mohla začať s výpočtom ročných zúčtovaní. Predpokladá, že prvé informácie by mohla dostať v priebehu júna. "Najprv začneme s odosielaním výsledkov ročných zúčtovaní pre samostatne zárobkovo činné osoby," spresnila pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Union ZP predpokladá, že vykoná ročné zúčtovanie minimálne 150.000 poistencom.



Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok do konca septembra tohto roka, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva o mesiac neskôr. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom. Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej päť eur, povinnosť odviesť nedoplatok ani vrátiť preplatok nevzniká.



Poistenec alebo platiteľ môže v prípade nedoplatku podať námietky a v prípade preplatku nesúhlasné stanovisko, a to do 15 dní odo dňa doručenia. "Po uplynutí termínu začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinnosť zaplatiť nedoplatok a zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí vrátiť preplatok," uzavrela Linetová.