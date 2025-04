Zdravotné poisťovne:Rokovania s Asociáciou nemocníc SR budú pokračovať

Bratislava 30. apríla (TASR) - Všetky tri zdravotné poisťovne potvrdili, že rokovania s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) o financovaní nemocníc na tento rok budú pokračovať. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nateraz s asociáciou predĺžila zmluvy do 30. júna, súkromná Union zdravotná poisťovňa do 30. septembra a súkromná poisťovňa Dôvera na dobu neurčitú. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli zástupcovia poisťovní.



„Môžeme potvrdiť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska na predĺžení zmlúv do 30. júna 2025. Rokovania budú naďalej pokračovať s cieľom nájsť čo najlepšie riešenie v prospech takmer troch miliónov poistencov, ktorým chce Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečiť najlepšiu možnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Danka Capáková.



Dohodu s ANS potvrdila aj Dôvera. „S ANS sme rokovali a dohodli sme sa na zmluvných podmienkach na najbližšie obdobie. Následne budeme s ANS rokovať o možnostiach dofinancovania sektoru zdravotníctva. Zmluvy máme na dobu neurčitú,“ priblížil pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Union ZP priblížila, že sa s ANS dohodla na predĺžení zmlúv s tým, že rokovania budú pokračovať na jeseň. „Zároveň sa obe strany zhodli na potrebe dofinancovania systému verejného zdravotného poistenia zo strany štátu formou navýšenia sadzby za poistenca štátu, a to predovšetkým v zaujme udržateľnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v ďalšom období,“ doplnila hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Všetky tri zdravotné poisťovne zároveň ozrejmili, že naďalej pokračujú v rokovaniach o predĺžení zmlúv so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Asociáciou súkromných lekárov (ASL) SR.



ANS sa v pondelok (28. 4.) dohodla na dočasných rámcových zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Upozorňuje však, že financovanie nemocníc je stále potrebné navýšiť. Rokovania o dofinancovaní by mali podľa ANS pokračovať v druhom a treťom kvartáli tohto roka.