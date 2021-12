Zdravotní klauni budú pacientov rozveseľovať aj počas Vianoc

Bratislava 21. decembra (TASR) - Profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors budú rozveseľovať pacientov v nemocniciach aj počas Vianoc. Ako TASR informovala za združenie Martina Dobšinská Novomestská, od utorka do piatka 31. decembra majú v pláne 65 vystúpení.



"Sme radi, že môžeme byť spolu s pacientmi, rodičmi a personálom, aby sme im v tomto období pomohli narušiť ich každodenný stereotyp. Pre deti je dôležité, aby aspoň na chvíľu zabudli, že sú v nemocnici a prišli na iné myšlienky. Napríklad aj na to, že všetko zlé raz skončí - či už je to bolesť, smútok, strach, odlúčenie od rodiny, ale aj pandémia. Práve v tom je sila humoru, ktorý v sebe nesie radosť i nádej," povedal umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.



Okrem hlavného programu, návštev na detských oddeleniach, budú klauni tiež odprevádzať na operácie deti, prípadne ich môžu pacienti stretnúť v čakárňach odborných lekárov. V Košiciach a Banskej Bystrici svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred nemocnicou.



Seniorské zariadenia v súčasnosti klauni nenavštevujú, ponúkajú však možnosť Klaunskej návštevy online. Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi spustil Červený nos v prvej vlne pandémie a počas nepriaznivej situácie ju využívajú najmä seniori v zariadeniach a ťažko choré deti v paliatívnej alebo v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti.



Profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa sú okrem iného vyškolení aj v oblasti hygienických pravidiel v zdravotníctve. Sú plne zaočkovaní a pravidelne testovaní.