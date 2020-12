Zdravotní klauni budú tento rok pomáhať pred nemocnicami a online

Bratislava 24. decembra (TASR) - Deťom v nemocniciach aj seniorom v zariadeniach spríjemnia vianočný čas zdravotní klauni. Pre pandémiu nového koronavírusu sa však ich program bude odohrávať online alebo pred budovami nemocníc. Do konca decembra majú klauni naplánovaných tri desiatky predstavení.



Do terénu vyrazilo od pondelka (21. 12.) 30 zdravotných klaunov z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. “Nosnou témou klauniád (klaunských návštev) budú, prirodzene, vianočné sviatky a aktivity s tým spojené - zdobenie stromčeka, pečenie, darčeky, sobie záprahy či príprava na Silvester,” približuje umelecký riaditeľ o.z. Červený nos Clowndoctors Pavel Mihaľák. Atmosféru podčiarknu klauni tematickými doplnkami kostýmov, rekvizít i hudobným repertoárom.



Ich predstavenia budú tento rok v špeciálnom režime. V Banskej Bystrici napríklad nenavštívia priamo oddelenia, ale svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred Detskou fakultnou nemocnicou. Keďže niektoré nemocnice pre epidemiologickú situáciu klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka Červený nos aj možnosť Klaunskej Návštevy Online (rezervacie.cervenynos.sk). "Túto formu interaktívneho videohovoru s dvoma zdravotnými klaunmi využívajú tiež seniori v zariadeniach a choré deti v intenzívnej domácej starostlivosti," dodala Martina Dobšinská Novomestská, hovorkyňa združenia.



Zdravotní klauni sú pravidelne školení v oblasti hygienických a epidemiologických zásad v zdravotníctve, vybavení respirátormi bez výdychového filtra. "Samozrejmosťou je aj bezkontaktnosť, dodržiavanie odstupov, ale i opakovaná dezinfekcia. Tá sa týka aj kostýmu a rekvizít. Klauni sú tiež podľa požiadaviek jednotlivých oddelení pretestovávaní," priblížila Dobšinská Novomestská.



Klaunovanie je založené na improvizácii, ktorá však musí mať pevné základy, a preto sú klauni neustále školení aj v umeleckých, psychologických, komunikačných zručnostiach, učia sa aj o diagnózach. "Klauniáda začína u sestričiek - aj oni sa potrebujú zasmiať a nachvíľu uvoľniť, zvlášť v tomto náročnom období - oni nás už berú ako svojich kolegov a uvedomujú si, že pre deti je klaunská návšteva veľkým prínosom," dodala pre TASR Dobšinská Novomestská.



Pri senioroch je klauniáda zameraná na hlboký emocionálny zážitok, vzbudenie chuti do života, alebo vyvolanie príjemných spomienok na mladosť. "Seniori sa tešia, zaspievajú si s klaunmi, dokonca podľa možností aj zatancujú. Dávajú im rady do života a cítia sa tým dôležitejší," uzavrela hovorkyňa.