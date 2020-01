Zdravotní klauni hľadajú nové posily

Bratislava 8. januára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Červený nos Clowndoctors hľadá nových zdravotných klaunov a klaunky vo všetkých regiónoch Slovenska. Uchádzači môžu svoje životopisy a motivačné listy posielať do 15. januára.



„Profesionálnym zdravotným klaunom nemusí byť len profesionálny herec, dôležité je, aby bol empatický, mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a chuť rozdávať radosť druhým,“ vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia a zdravotný klaun Pavel Mihaľák. Výhodou je umelecké vzdelanie či zručnosti ako hra na hudobný nástroj, tanec, herectvo či bábkoherectvo. „Zdravotný klaun by mal byť natoľko zrelý, aby vedel prijať sám seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, otvoriť a urobiť si sám zo seba žart,“ dodal Mihaľák. Podmienkou pre uchádzačov je vek nad 23 rokov, dobrý zdravotný stav, vľúdny vzťah k ľuďom a umelecké nadanie.



Výberové konanie na zdravotných klaunov má formu workshopu, ktorý má minimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia a participujú na nich aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie Red noses International.



OZ Červený nos Clowndoctors sa snaží prinášať radosť a smiech do nemocníc a seniorských zariadení prostredníctvom klaunského umenia. Na Slovensku pôsobí takmer 16 rokov. Profesionálni zdravotní klauni mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napríklad odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti s názvom Prezuvky máme či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.