Zdravotní klauni rozveselia detských pacientov aj cez vianočné sviatky

Bratislava 21. decembra (TASR) - Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors rozveselia detských pacientov aj počas vianočných sviatkov. Od 23. do 31. decembra zrealizujú takmer 30 návštev. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.



"Návštevy zdravotných klaunov sú vo vianočnom čase ešte dôležitejšie než inokedy. Emócie sú v tomto období silnejšie, všetci sme oveľa citlivejší. Tomu sú prispôsobené aj naše Vianočné klauniády. Do nemocníc prinesieme vianočnú atmosféru a láskavý klaunský humor. Detským pacientom, ale aj ich rodičom zmiernime clivotu za domovom i smútok, že nemôžu stráviť najkrajšie sviatky v kruhu rodiny. Naše návštevy sú spestrením a povzbudením taktiež pre zdravotnícky personál," poznamenal umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.



Do vianočných klauniád sa zapojí vyše 30 zdravotných klaunov. Na nemocničné oddelenia prídu cez sviatky vo vianočne či silvestrovsky vyzdobených kostýmoch. "Cez sviatky dokonca nie je výnimkou, keď príde na oddelenie klaunovať súčasne aj viac klaunov, kým počas štandardných klauniád je to obvykle klaunská dvojica," dodala Dobšinská Novomestská.