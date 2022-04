Bratislava 7. apríla (TASR) - Zdravotní klauni zrealizovali na Slovensku takmer 27.000 klauniád. Pravidelne navštevujú viac ako 50 slovenských nemocníc, kde sa venujú detským, ale aj dospelým pacientom. Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors to pripomenulo pri príležitosti 18. výročia svojho vzniku.



Keď Američan žijúci v Česku Gary Edwards 7. apríla 2004 zakladal občianske združenie, spolupracoval so štyrmi zdravotnými klaunmi, ktorí navštevovali jedinú nemocnicu. "Po 18 rokoch má združenie vyše 60 zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú približne 230 zdravotných klauniád," priblížila Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.



Zdravotní klauni sa spočiatku sústredili len na hospitalizované deti, postupne sa začali venovať aj seniorom a dospelým. V súčasnosti združenie organizuje aj odborné semináre pre zdravotnícky personál o využívaní humoru v zdravotníctve. Vo svojej činnosti pokračovali aj počas pandémie ochorenia COVID-19, pomáhajú aj počas utečeneckej krízy. "Už dva dni od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu klaunovali na slovensko-ukrajinských hraniciach pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Aktuálne začínajú navštevovať asistentské centrá a utečenecké tábory v rôznych regiónoch," zdôraznila Dobšinská Novomestská.



Počas svojho pôsobenia získalo združenie niekoľko ocenení. Podľa výkonného riaditeľa Milana Šagáta je však najväčším ocenením detský smiech, správy od šťastných rodičov či dôvera zo strany zdravotníckeho personálu.



Červený Nos Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej siete, ktorá združuje organizácie profesionálnych zdravotných klaunov z 11 krajín. Združenie pripomenulo, že by svoju misiu nemohlo vykonávať bez podpory od darcov.