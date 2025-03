Zdravotníci: Chorobnosť na ARO aj na chrípku a CHPO klesla

Bratislava 10. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v desiatom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu klesla o 9,6 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) taktiež klesla, a to o 9,4 percenta. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 57.418 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.



Ako chrípku a CHPO v desiatom kalendárnom týždni nahlásili 8864 ochorení, čo predstavuje 15,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v deviatom kalendárnom týždni hlásené spolu v 28 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 20 materských škôl a osem základných škôl.