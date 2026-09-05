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Zdravotníci: Deti môžu prvé školské dni zažívať stres
V prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, odporúča úrad vyhľadať školského psychológa.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Deti môžu prvé školské dni zažívať stres a úzkosť. Poukazuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). Apeluje na rodičov, aby psychický stav školáka neprehliadali a porozprávali sa s ním. Informuje o tom na svojom webe.
Spomína špecifické príznaky stresového stavu žiaka. Môže napríklad prestať hovoriť o škole a dávať rodičom len úsečné a stručné odpovede na ich otázky. Okrem toho môžu byť znakmi nezvyčajné prerieknutia, neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach či sťažený optimálny výkon, ktorý je vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.
ÚVZ dopĺňa, že k stresu prispieva napríklad aj zvýšená kritika či veľké zaťaženie pamäte. Ako upozorňuje, to môže často viesť k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov.
Po psychickej stránke by podľa úradu mali žiakovi pomôcť rodič aj učiteľ. Rodič by sa mal citlivo porozprávať s dieťaťom o jeho pocitoch a starostiach, bez kritiky a výčitiek a dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie. Zároveň by mal dbať u dieťaťa na dostatok spánku, každodenný pohyb na čerstvom vzduchu a pravidelný stravovací režim. Dôležité je tiež podľa ÚVZ pomáhať dieťaťu s plánovaním a organizáciou času, v ktorom sa strieda práca s odpočinkom. Rodičovi odporúča overiť si, či dieťaťu nespôsobuje stres niektorá z mimoškolských aktivít či ich nahromadenie. Učiteľom ÚVZ radí overiť aj možnosť stresov v bezprostrednom okolí dieťaťa v škole.
V prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, odporúča úrad vyhľadať školského psychológa. Poukazuje pritom na to, že v prípade dlhodobého neriešeného stresu hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení, akými sú bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, poruchy spánku.
Spomína špecifické príznaky stresového stavu žiaka. Môže napríklad prestať hovoriť o škole a dávať rodičom len úsečné a stručné odpovede na ich otázky. Okrem toho môžu byť znakmi nezvyčajné prerieknutia, neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach či sťažený optimálny výkon, ktorý je vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.
ÚVZ dopĺňa, že k stresu prispieva napríklad aj zvýšená kritika či veľké zaťaženie pamäte. Ako upozorňuje, to môže často viesť k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov.
Po psychickej stránke by podľa úradu mali žiakovi pomôcť rodič aj učiteľ. Rodič by sa mal citlivo porozprávať s dieťaťom o jeho pocitoch a starostiach, bez kritiky a výčitiek a dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie. Zároveň by mal dbať u dieťaťa na dostatok spánku, každodenný pohyb na čerstvom vzduchu a pravidelný stravovací režim. Dôležité je tiež podľa ÚVZ pomáhať dieťaťu s plánovaním a organizáciou času, v ktorom sa strieda práca s odpočinkom. Rodičovi odporúča overiť si, či dieťaťu nespôsobuje stres niektorá z mimoškolských aktivít či ich nahromadenie. Učiteľom ÚVZ radí overiť aj možnosť stresov v bezprostrednom okolí dieťaťa v škole.
V prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, odporúča úrad vyhľadať školského psychológa. Poukazuje pritom na to, že v prípade dlhodobého neriešeného stresu hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení, akými sú bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, poruchy spánku.