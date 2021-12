Zdravotníci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur

Pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb dostanú po 350 eur



Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas tlačovej konferencie na tému Odmeny zdravotníkom v Bratislave 17. decembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. decembra (TASR) - Zdravotnícki pracovníci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur. V piatok o tom rozhodla vláda. Odmenu dostanú v decembrovej výplate v januári 2022. Vláda SR vyčlenila na tento zámer finančné prostriedky vo výške 50.705.746 eur.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v predloženej správe informovalo, že zamestnávatelia nahlásia zoznam zamestnancov, ktorých sa vyplatenie odmeny týka, Národnému centru zdravotníckych informácií. Zber dát sa bude realizovať od 20. decembra 7.00 h do 22. decembra 22.00 h. Rezort zašle zamestnávateľom prostriedky vo výške, ktorá zodpovedá počtu nahlásených zdravotníckych pracovníkov vynásobeného výškou jednorazového finančného príspevku vo výške 350 eur, pripadajúceho na jedného zdravotníckeho pracovníka.upozornil rezort zdravotníctva.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poďakoval za prácu zdravotníkov.povedal. Na túto odmenu budú mať podľa jeho slov nárok všetci zdravotnícki pracovníci, ale aj študenti medicíny pracujúci v zdravotníckom zariadení.Podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) si odmenu zdravotníci aj sociálni pracovníci, ktorí ju taktiež taktiež dostanú, zaslúžia.Heger takisto upozornil, že balík takmer 51 miliónov eur, alokovaných na odmeny, dokázala vláda ušetriť. Spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) odmietli, že by rozhodnutie vlády bolo reakciou na protesty zdravotníkov, uviedli, že medzirezortné rokovanie o možnosti a spôsobe vyplatenia odmien trvali dlhší čas.Pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) dostanú odmenu po 350 eur. Schválila ju v piatok vláda. Uviedol to na brífingu po rokovaní minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).