Zdravotníci: Efekt očkovania proti chrípke prichádza po 10 až 14 dňoch
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Efekt očkovania proti chrípke prichádza po 10 až 14 dňoch po zaočkovaní, kedy si organizmus vytvorí ochranné protilátky. Zabráni sa tým vzniku ochorenia, zmierni sa celkový priebeh chrípky a zníži sa riziko komplikácií. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti.
„Očkovať sa dá kedykoľvek počas jesenných aj zimných mesiacov, optimálne je v priebehu októbra až decembra, resp. pred začiatkom zvýšenej aktivity chrípky,“ spresnil RÚVZ. Dodal, že okrem najúčinnejšej prevencie - očkovania, je dobrou prevenciou aj správna životospráva, teda dostatok spánku, postupné otužovanie, pravidelný pohyb, príjem dostatočného množstva vitamínov, ktoré sú obsiahnuté v ovocí a zelenine.
Hygienici objasnili, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva, pre ktoré sa očkovanie odporúča, patria najmä deti, športovci, zdravotnícki pracovníci, vojaci, osoby v úzkom kontakte s veľkým počtom ľudí, tehotné ženy, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, seniori, ale aj klienti zariadení sociálnych služieb.
Ako vysvetlil RÚVZ, chrípka patrí medzi vírusové ochorenia, ktoré sa šíria vzdušnou cestou a nepostihujú len dýchacie cesty, ale ide prakticky o celkové postihnutie organizmu. Medzi typické symptómy chrípky patrí vysoká horúčka nad 38 stupňov Celzia trvajúca dva až štyri dni či zimnica. Dominujú celkové príznaky s bolesťami hlavy, únavou a nechutenstvom, bolesti kĺbov a svalov celého tela, objavuje sa takisto suchý a dráždivý kašeľ, bolesti v hrdle a problémy s prehĺtaním a pocit upchatého nosa.
Aktuálne sa na Slovensku proti chrípke očkuje trojvalentnými vakcínami, ktoré nahrádzajú doteraz používané štvorvalentné vakcíny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ubezpečil, že vakcín je dostatok pre každého, kto sa chce zaočkovať v rámci povinného či dobrovoľného očkovania. Ozrejmil, že nové dávky nosových vakcín proti chrípke, ktoré aktuálne chýbajú a očkujú sa nimi deti, budú dovezené v nasledujúcich týždňoch.
