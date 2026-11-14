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Zdravotníci: Hypoglykémia sa môže prejavovať podobne ako opitosť
ZaMED ozrejmil, že hypoglykémia najčastejšie postihuje ľudí s diabetom liečených inzulínom alebo niektorými liekmi na cukrovku.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Človek, ktorý na ulici pôsobí dojmom opitosti, môže v skutočnosti trpieť hypoglykémiou, teda nebezpečne nízkou hladinou cukru v krvi. Záchranári zdôrazňujú, že ide o stav ohrozujúci život a verejnosť by v takýchto situáciách nemala odvracať zrak. Záchranná zdravotná služba ZaMED na to upozornila na sociálnej sieti pri príležitosti sobotného Svetového dňa diabetu.
Záchranári vysvetlili, že príznaky hypoglykémie, medzi ktoré patrí zmätenosť, neistá chôdza či podráždenosť, si okoloidúci často zamieňajú s účinkami alkoholu. Ani prípadný zápach alkoholu podľa ich slov nevylučuje nízku hladinu cukru v krvi, keďže oba tieto stavy sa môžu vyskytnúť súčasne. „Neodvracajte zrak a overte si, či človek nepotrebuje pomoc. Nemusíte určiť diagnózu, aby ste privolali pomoc. Všímavosť môže zachrániť život,“ poznamenali.
ZaMED ozrejmil, že hypoglykémia najčastejšie postihuje ľudí s diabetom liečených inzulínom alebo niektorými liekmi na cukrovku. Spustiť ju môže vynechané jedlo, väčšia fyzická námaha či príliš vysoká dávka inzulínu. Prejavuje sa potením, trasom, hladom, slabosťou alebo zmätenosťou. V ťažkých prípadoch môže viesť až k bezvedomiu.
V prípade, že je človek pri vedomí, spolupracuje a dokáže bezpečne prehĺtať, pri podozrení na nízky cukor sa odporúča podať mu sladený nápoj. „Zostaňte pri ňom a sledujte, či sa jeho stav zlepšuje. Ak nereaguje normálne, je výrazne zmätený, ospalý alebo v bezvedomí, okamžite volajte 155. Ak nedokáže bezpečne prehĺtať, nič mu nedávajte do úst. Riaďte sa pokynmi operátora,“ doplnili záchranári.
Záchranári vysvetlili, že príznaky hypoglykémie, medzi ktoré patrí zmätenosť, neistá chôdza či podráždenosť, si okoloidúci často zamieňajú s účinkami alkoholu. Ani prípadný zápach alkoholu podľa ich slov nevylučuje nízku hladinu cukru v krvi, keďže oba tieto stavy sa môžu vyskytnúť súčasne. „Neodvracajte zrak a overte si, či človek nepotrebuje pomoc. Nemusíte určiť diagnózu, aby ste privolali pomoc. Všímavosť môže zachrániť život,“ poznamenali.
ZaMED ozrejmil, že hypoglykémia najčastejšie postihuje ľudí s diabetom liečených inzulínom alebo niektorými liekmi na cukrovku. Spustiť ju môže vynechané jedlo, väčšia fyzická námaha či príliš vysoká dávka inzulínu. Prejavuje sa potením, trasom, hladom, slabosťou alebo zmätenosťou. V ťažkých prípadoch môže viesť až k bezvedomiu.
V prípade, že je človek pri vedomí, spolupracuje a dokáže bezpečne prehĺtať, pri podozrení na nízky cukor sa odporúča podať mu sladený nápoj. „Zostaňte pri ňom a sledujte, či sa jeho stav zlepšuje. Ak nereaguje normálne, je výrazne zmätený, ospalý alebo v bezvedomí, okamžite volajte 155. Ak nedokáže bezpečne prehĺtať, nič mu nedávajte do úst. Riaďte sa pokynmi operátora,“ doplnili záchranári.