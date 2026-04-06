Zdravotníci organizujú dni otvorených dverí v poradniach zdravia
Podrobnosti o časovom harmonograme má ÚVZ uvedené na svojom webe.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) organizujú počas celého apríla pri príležitosti utorkového (7. 4.) Svetového dňa zdravia dni otvorených dverí v poradniach zdravia aj iný program. U odborníkov si ľudia môžu nechať zmerať hladinu cukru v krvi, krvný tlak či lipidový profil. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na svojom webe.
„Môžete sa s nimi poradiť aj o zmenách životného štýlu, vhodnej úprave stravovania a pomôžu vám aj pri odvykaní od fajčenia. Vyberte si poradňu, ktorá vám najviac vyhovuje - bez ohľadu na miesto vášho bydliska. Všetky aktivity sú otvorené pre verejnosť a sú bezplatné,“ uviedol úrad.
Medzi ďalší program zaradili RÚVZ prednášky a besedy pre žiakov stredných i základných škôl. Zamerané sú na základy zdravej výživy či pohybovú aktivitu a prevenciu. Okrem toho plánujú edukačné programy pre seniorov. Ponúkajú aj výjazdy do rôznych inštitúcií a spoločností.
