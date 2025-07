Zdravotníci: Pre deti nie je vhodná časovo náročná cesta lietadlom

Bratislava 26. júla (TASR) - Pre deti mladšie ako dva roky nie je vhodná časovo náročná cesta lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti. Podľa neho si cestovanie s dieťaťom vyžaduje dobrú prípravu.



„Okrem bežných náležitostí spojených s letom a dovolenkou je dôležité zohľadniť aj špecifické potreby dieťaťa a zdravotné riziká, ktoré môžu vzniknúť počas cesty aj v cieľovej destinácii,“ priblížil ÚVZ.



Cestu autom alebo let odporúča naplánovať na spánok dieťaťa, prípadne oboznámiť ho s priebehom letu a letiskovými kontrolami. „Pri malých deťoch je vhodné používať špeciálne detské chrániče sluchu, ktoré pomôžu zmierniť okolitý hluk. Počas vzletu a pristávania lietadla môže dôjsť k nepríjemnému tlaku v ušiach v dôsledku zmeny tlaku,“ dodal. Na vyrovnanie tlaku v strednom uchu pomáha podľa odborníkov prehĺtanie, dieťaťu je možné ponúknuť napríklad cumlík, cukrík alebo lízanku.



ÚVZ poznamenal, že netreba zabudnúť ani na cestovnú lekárničku - lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva, a aj prípravky proti bolesti, horúčke, hnačke či nevoľnosti. „Pri cestovaní lietadlom majte poruke očné a nosné kvapky, pretože klimatizácia môže vysušovať sliznicu,“ špecifikoval.



Do batožiny radí pribaliť pohodlné a teplé oblečenie, keďže v lietadle a na palube býva chladno. Zbaliť radí aj obľúbené hračky dieťaťa. „Do príručnej batožiny zbaľte dostatok plienok, vlhčené a dezinfekčné utierky, náhradné oblečenie,“ vymenoval.